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https://ria.ru/20210426/moshenniki-1729908408.html
Эксперты рассказали, как отличить звонок робота Сбербанка от мошенников
Эксперты рассказали, как отличить звонок робота Сбербанка от мошенников
Помощник Сбербанка обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями от банка, тогда как граждане опасаются мошенников и сбрасывают такие звонки, убедился... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:04
2021-04-26T10:48
россия
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Помощник Сбербанка обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями от банка, тогда как граждане опасаются мошенников и сбрасывают такие звонки, убедился корреспондент РИА Новости. Эксперты рассказали агентству, как отличить робота банка от мошеннического.Клиентам Сбербанка регулярно поступают звонки с номера 900 от робота, который обращается по имени и отчеству и просит подтвердить ему эту информацию. Получившие такие звонки клиенты банка сочли их подозрительными и прерывали разговор. При этом в Сбербанке заявили, что клиентам действительно звонит их робот. "Для того, чтобы робот смог озвучить предложение, ему необходимо провести идентификацию, так как предложение индивидуальное и не может быть озвучено третьим лицам", - заявил банк.Между тем в конце прошлого года Сбербанк предупреждал, что телефонные мошенники начали активно использовать роботов: те под видом помощника банка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности. Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рекомендует на фоне участившихся сообщений о подмене злоумышленниками номеров финансовых организаций сбрасывать звонки "роботов", ботов и прочие авто-звонки. С ней согласен и директор по разработке Qrator Labs Михаил Левитин. Кроме того, эксперт предупредил об угрозе сбора голосовых слепков."Сейчас пока не очень понятно, как именно они могут быть впоследствии использованы, особенно если в распоряжении мошенников есть еще какие-то дополнительные персональные данные, которые с завидным постоянством утекают из разных каналов", - отметил Левитин.Вместе с тем главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил, что злоумышленники не могут подделать короткие номера из нескольких цифр, которые принадлежат крупным или официальным организациям. Сотовые операторы эффективно отслеживают такие попытки и блокируют звонки."Однако злоумышленники часто пытаются обойти подобные блокировки, добавляя, например, "+", "+?", "8-" к известным коротким номерам. Поэтому пользователям очень важно оставаться бдительными, внимательно смотреть на номер входящего звонка, установить решения для определения незнакомых номеров", - рекомендует эксперт.
https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html
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353
60
россия, сбербанк россии, общество

Эксперты рассказали, как отличить звонок робота Сбербанка от мошенников

07:04 26.04.2021 (обновлено: 10:48 26.04.2021)
 
© Fotolia / StudioPortoSabbiaВызов
Вызов - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Fotolia / StudioPortoSabbia
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Помощник Сбербанка обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями от банка, тогда как граждане опасаются мошенников и сбрасывают такие звонки, убедился корреспондент РИА Новости. Эксперты рассказали агентству, как отличить робота банка от мошеннического.
Клиентам Сбербанка регулярно поступают звонки с номера 900 от робота, который обращается по имени и отчеству и просит подтвердить ему эту информацию. Получившие такие звонки клиенты банка сочли их подозрительными и прерывали разговор. При этом в Сбербанке заявили, что клиентам действительно звонит их робот. "Для того, чтобы робот смог озвучить предложение, ему необходимо провести идентификацию, так как предложение индивидуальное и не может быть озвучено третьим лицам", - заявил банк.
Между тем в конце прошлого года Сбербанк предупреждал, что телефонные мошенники начали активно использовать роботов: те под видом помощника банка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности. Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.
Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рекомендует на фоне участившихся сообщений о подмене злоумышленниками номеров финансовых организаций сбрасывать звонки "роботов", ботов и прочие авто-звонки. С ней согласен и директор по разработке Qrator Labs Михаил Левитин. Кроме того, эксперт предупредил об угрозе сбора голосовых слепков.
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"Сейчас пока не очень понятно, как именно они могут быть впоследствии использованы, особенно если в распоряжении мошенников есть еще какие-то дополнительные персональные данные, которые с завидным постоянством утекают из разных каналов", - отметил Левитин.
Вместе с тем главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил, что злоумышленники не могут подделать короткие номера из нескольких цифр, которые принадлежат крупным или официальным организациям. Сотовые операторы эффективно отслеживают такие попытки и блокируют звонки.
"Однако злоумышленники часто пытаются обойти подобные блокировки, добавляя, например, "+", "+?", "8-" к известным коротким номерам. Поэтому пользователям очень важно оставаться бдительными, внимательно смотреть на номер входящего звонка, установить решения для определения незнакомых номеров", - рекомендует эксперт.
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