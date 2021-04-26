https://ria.ru/20210426/moshenniki-1729908408.html

Эксперты рассказали, как отличить звонок робота Сбербанка от мошенников

Эксперты рассказали, как отличить звонок робота Сбербанка от мошенников

Помощник Сбербанка обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями от банка, тогда как граждане опасаются мошенников и сбрасывают такие звонки, убедился... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:04

2021-04-26T07:04

2021-04-26T10:48

россия

сбербанк россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/99790/00/997900065_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_e1ae920b5c4c21347694bef56ca672d6.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Помощник Сбербанка обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями от банка, тогда как граждане опасаются мошенников и сбрасывают такие звонки, убедился корреспондент РИА Новости. Эксперты рассказали агентству, как отличить робота банка от мошеннического.Клиентам Сбербанка регулярно поступают звонки с номера 900 от робота, который обращается по имени и отчеству и просит подтвердить ему эту информацию. Получившие такие звонки клиенты банка сочли их подозрительными и прерывали разговор. При этом в Сбербанке заявили, что клиентам действительно звонит их робот. "Для того, чтобы робот смог озвучить предложение, ему необходимо провести идентификацию, так как предложение индивидуальное и не может быть озвучено третьим лицам", - заявил банк.Между тем в конце прошлого года Сбербанк предупреждал, что телефонные мошенники начали активно использовать роботов: те под видом помощника банка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности. Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рекомендует на фоне участившихся сообщений о подмене злоумышленниками номеров финансовых организаций сбрасывать звонки "роботов", ботов и прочие авто-звонки. С ней согласен и директор по разработке Qrator Labs Михаил Левитин. Кроме того, эксперт предупредил об угрозе сбора голосовых слепков."Сейчас пока не очень понятно, как именно они могут быть впоследствии использованы, особенно если в распоряжении мошенников есть еще какие-то дополнительные персональные данные, которые с завидным постоянством утекают из разных каналов", - отметил Левитин.Вместе с тем главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил, что злоумышленники не могут подделать короткие номера из нескольких цифр, которые принадлежат крупным или официальным организациям. Сотовые операторы эффективно отслеживают такие попытки и блокируют звонки."Однако злоумышленники часто пытаются обойти подобные блокировки, добавляя, например, "+", "+?", "8-" к известным коротким номерам. Поэтому пользователям очень важно оставаться бдительными, внимательно смотреть на номер входящего звонка, установить решения для определения незнакомых номеров", - рекомендует эксперт.

https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html

https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, общество