https://ria.ru/20220112/moroz-1767439804.html

Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз

Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз - РИА Новости, 12.01.2022

Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли живым после того, как он четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз, сообщает поисково-спасательный... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:20

2022-01-12T09:20

2022-01-12T11:59

хорошие новости

пуровский район

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли живым после того, как он четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз, сообщает поисково-спасательный отряд "Ямалспас".Как рассказали в ведомстве, 6 января у 66-летнего коренного северянина, уехавшего в сторону озера Пякуто в Пуровском районе, сломался снегоход. Он не стал дожидаться спасателей на месте и пошел на лыжах в неизвестном направлении. Связи с ним не было.Мужчину искали девять сотрудников "Ямалспаса" и трое волонтеров "Лиза Алерт"."Поиски усложнялись погодой: метелью и экстремально низкими температурами до минус 40 градусов. В результате четырехдневных поисков мужчина найден в тундре живым", — говорится в сообщении.Как отметили в "Ямалспасе", медпомощь ему не потребовалась.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antarktida-1758620035.html

пуровский район

ямал

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пуровский район, ямал