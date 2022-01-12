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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220112/moroz-1767439804.html
Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз
Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз - РИА Новости, 12.01.2022
Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз
Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли живым после того, как он четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз, сообщает поисково-спасательный... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:20
2022-01-12T11:59
хорошие новости
пуровский район
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли живым после того, как он четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз, сообщает поисково-спасательный отряд "Ямалспас".Как рассказали в ведомстве, 6 января у 66-летнего коренного северянина, уехавшего в сторону озера Пякуто в Пуровском районе, сломался снегоход. Он не стал дожидаться спасателей на месте и пошел на лыжах в неизвестном направлении. Связи с ним не было.Мужчину искали девять сотрудников "Ямалспаса" и трое волонтеров "Лиза Алерт"."Поиски усложнялись погодой: метелью и экстремально низкими температурами до минус 40 градусов. В результате четырехдневных поисков мужчина найден в тундре живым", — говорится в сообщении.Как отметили в "Ямалспасе", медпомощь ему не потребовалась.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antarktida-1758620035.html
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пуровский район, ямал
09:20 12.01.2022 (обновлено: 11:59 12.01.2022)
 
Житель Ямала выжил, четыре дня блуждая по тундре в 40-градусный мороз

Житель Ямала выжил после четырех дней блуждания по тундре на лыжах в 40-градусный мороз

© Depositphotos / LenorluxЯмал зимой
Ямал зимой - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Depositphotos / Lenorlux
Ямал зимой
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли живым после того, как он четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз, сообщает поисково-спасательный отряд "Ямалспас".
Как рассказали в ведомстве, 6 января у 66-летнего коренного северянина, уехавшего в сторону озера Пякуто в Пуровском районе, сломался снегоход. Он не стал дожидаться спасателей на месте и пошел на лыжах в неизвестном направлении. Связи с ним не было.
Мужчину искали девять сотрудников "Ямалспаса" и трое волонтеров "Лиза Алерт".
"Поиски усложнялись погодой: метелью и экстремально низкими температурами до минус 40 градусов. В результате четырехдневных поисков мужчина найден в тундре живым", — говорится в сообщении.
Как отметили в "Ямалспасе", медпомощь ему не потребовалась.
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Хорошие новостиПуровский районЯмал
 
 
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