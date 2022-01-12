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МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий
МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий - РИА Новости, 12.01.2022
МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий
НАТО предложила восстановить работу миссий, Москва ответа пока не дала, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:15
2022-01-12T18:15
2022-01-12T18:24
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО предложила восстановить работу миссий, Москва ответа пока не дала, сообщили журналистам в МИД РФ.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в среду, что в НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, поскольку с РФ нужен диалог. Никаких предварительных условий, по его словам, для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет."Это было предложение альянса. Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", - сообщили журналистам в МИД РФ.
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в мире, москва, нато, россия, йенс столтенберг
18:15 12.01.2022 (обновлено: 18:24 12.01.2022)
МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий
МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий России и альянса