https://ria.ru/20220112/missiya-1767544169.html

МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий

МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий - РИА Новости, 12.01.2022

МИД принял во внимание предложение НАТО восстановить работу миссий

НАТО предложила восстановить работу миссий, Москва ответа пока не дала, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:15

2022-01-12T18:15

2022-01-12T18:24

в мире

москва

нато

россия

йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО предложила восстановить работу миссий, Москва ответа пока не дала, сообщили журналистам в МИД РФ.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в среду, что в НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, поскольку с РФ нужен диалог. Никаких предварительных условий, по его словам, для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет."Это было предложение альянса. Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", - сообщили журналистам в МИД РФ.

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в мире, москва, нато, россия, йенс столтенберг