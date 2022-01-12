https://ria.ru/20220112/missii-1767578783.html
В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
Администрация США поддерживает заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно заинтересованности альянса в возобновлении работы миссий в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:49
2022-01-12T22:49
2022-01-12T23:06
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Администрация США поддерживает заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно заинтересованности альянса в возобновлении работы миссий в Москве и Брюсселе, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы поддерживаем заявление господина Столтенберга о том, что НАТО заинтересована в возможности возобновления (работы) соответствующих офисов в Москве и Брюсселе", - сказал Прайс на регулярном брифинге.Он добавил, что такой шаг способствовал бы налаживанию дальнейшего диалога.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.
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в мире, сша, йенс столтенберг, государственный департамент сша, нато, нед прайс, россия
22:49 12.01.2022 (обновлено: 23:06 12.01.2022)
В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
Представитель Госдепа Прайс: США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО