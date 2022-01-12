https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией

Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией - РИА Новости, 12.01.2022

Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией

Заседание Совета Россия-НАТО в среду не стоит переоценивать, потому что главные переговоры по гарантиям безопасности идут между США и РФ, а альянс... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:32

2022-01-12T20:32

2022-01-12T20:32

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО в среду не стоит переоценивать, потому что главные переговоры по гарантиям безопасности идут между США и РФ, а альянс подстраивается под их итоги, результатом встречи в Брюсселе является то, что не произошло публичного скандала, стороны не желают обострения отношений, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По мнению Лукьянова, главное по итогам заседания Совета Россия-НАТО заключается в том, что на нем не случилось публичного скандала, итоги показывают, что стороны не желают идти на дальнейшее обострение. "Заявления звучат абсолютно обычные, рутинные, которые всегда звучат после любых переговоров России и НАТО. (Они) показывают, что нет желания идти на дальнейшее обострение, по крайней мере сейчас", - сказал РИА Новости эксперт.По его словам, переговоры в рамках Совета Россия-НАТО являются второстепенными, а основной диалог по обсуждению гарантий безопасности проводится между РФ и США, при этом альянс подстраивается под их итоги. "И решения, и договоренности, если они вообще случатся, будут там (на двусторонних переговорах России и США – ред.). А НАТО подстроится. Вот сейчас НАТО подстроилось к той тональности, которая была в Женеве", - пояснил Лукьянов.Эксперт подчеркнул, что тональность эта странная, потому что на переговорах России и США вроде бы ни о чем не договорились и подтвердили абсолютную бескомпромиссность и неуступчивость, но при этом стороны собираются общаться дальше и искать сферы, где и как вообще можно продвигать предложения. "Фактически то же самое случилось и здесь. А переоценивать значение этого (заседания) я бы не стал, как и значение того, что будет завтра в ОБСЕ в Вене", - добавил он.В России 1 ноября завершила работу военная миссия и информбюро НАТО. Российское постпредство при альянсе также приостановило работу. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии. Москва пошла на этот шаг после того, как НАТО объявило о высылке восьми сотрудников представительства России при альянсе. Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти. Сейчас, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс и Россия заинтересованы в восстановлении работы дипмиссий. Он добавил, что в НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, нужен диалог, но никаких предварительных условий для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет."В целом, я считаю, что результат был положительный, но в каком смысле - его нет. То есть возобновление работы миссий ничего не означает, это чисто ритуальные жесты. Есть миссии, нет миссий - это не влияет ровным счетом ни на что. Это такой значок, что мы не разругались", - заявил Лукьянов.

https://ria.ru/20220112/slutskiy-1767559822.html

https://ria.ru/20220112/nato-1767555929.html

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в мире, йенс столтенберг, федор лукьянов, вена, нато, совет россия-нато, обсе, россия