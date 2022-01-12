https://ria.ru/20220112/lokdaun-1767514358.html

В Госдуме исключили новый локдаун из-за омикрон-штамма

В Госдуме исключили новый локдаун из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдуме исключили новый локдаун из-за омикрон-штамма

Полный локдаун возможен в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек - это пик для системы здравоохранения, однако сейчас такого не... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:59

2022-01-12T15:59

2022-01-12T17:48

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полный локдаун возможен в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек - это пик для системы здравоохранения, однако сейчас такого не будет, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала "Россия 24"."Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, - это пик, который наша система здравоохранения... примерно на это количество каждодневно рассчитано", - ответил Хубезов на вопрос, что может повлиять на введение тотального локдауна. "Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант (локдаун - ред.)", - добавил он.Вместе с тем, парламентарий считает, что полного локдауна сейчас не будет. "В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет", - констатировал он.

https://ria.ru/20211205/lokdaun-1762220401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса