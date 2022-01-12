https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html

Когда в России начнется пятая волна COVID-19

Вирусолог назвал сроки новой волны коронавируса в России - РИА Новости, 12.01.2022

Когда в России начнется пятая волна COVID-19

Подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма ожидается в России к концу января, рассказал Ura.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:30

2022-01-12T16:30

2022-01-12T18:54

распространение коронавируса

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

петр чумаков

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма ожидается в России к концу января, рассказал Ura.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.По мнению ученого, России долго удавалось сдерживать распространение нового штамма из-за небольшого по сравнению с Европой числа контактов. Но теперь заболеваемость "вспыхнет, как в Европе", считает Чумаков.Президент Владимир Путин, со своей стороны, говорил о том, что на подготовку к новому витку пандемии есть примерно две недели. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку "омикрон" начал распространяться в России еще в конце прошлого года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220112/omikron-1767428205.html

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российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, петр чумаков