https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html
Когда в России начнется пятая волна COVID-19
Вирусолог назвал сроки новой волны коронавируса в России - РИА Новости, 12.01.2022
Когда в России начнется пятая волна COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма ожидается в России к концу января, рассказал Ura.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:30
2022-01-12T16:30
2022-01-12T18:54
распространение коронавируса
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
петр чумаков
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма ожидается в России к концу января, рассказал Ura.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.По мнению ученого, России долго удавалось сдерживать распространение нового штамма из-за небольшого по сравнению с Европой числа контактов. Но теперь заболеваемость "вспыхнет, как в Европе", считает Чумаков.Президент Владимир Путин, со своей стороны, говорил о том, что на подготовку к новому витку пандемии есть примерно две недели. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку "омикрон" начал распространяться в России еще в конце прошлого года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220112/omikron-1767428205.html
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российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, петр чумаков
16:30 12.01.2022 (обновлено: 18:54 12.01.2022)
Вирусолог назвал сроки новой волны коронавируса в России
Вирусолог РАН Чумаков: рост заболеваемости от "омикрона" ожидается в России в конце января