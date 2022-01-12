https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767465558.html

Для подготовки к новому витку пандемии есть пара недель, заявил Путин

Для подготовки к новому витку пандемии есть пара недель, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2022

Для подготовки к новому витку пандемии есть пара недель, заявил Путин

На подготовку к новому витку пандемии есть примерно две недели, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:41

2022-01-12T11:41

2022-01-12T18:01

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На подготовку к новому витку пандемии есть примерно две недели, заявил Владимир Путин."Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь, — это общение людей, поездки в этот каникулярный период, за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми", — добавил глава государства на совещании с членами правительства.Президент поручил подготовить комплекс мер, в первую очередь повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ. В России показатели тоже растут, сегодня выявили 17 946 инфицированных.Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

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