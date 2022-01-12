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Голикова рассказала об отработке дополнительных мер по COVID-19
Голикова рассказала об отработке дополнительных мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022
Голикова рассказала об отработке дополнительных мер по COVID-19
В России разрабатывают меры на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:40
2022-01-12T11:40
2022-01-12T13:18
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России разрабатывают меры на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать", — сказала она на совещании у президента.По словам замглавы кабмина, в ближайшее время возможен рост заболеваемости и система должна быть готова принять удар.Ранее на том же совещании Владимир Путин отметил, что из-за "омикрона" и недавних праздников новый всплеск неизбежен, на подготовку есть около двух недель. Глава государства поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ. В России показатели тоже растут, сегодня выявили 17 946 инфицированных.Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:40 12.01.2022 (обновлено: 13:18 12.01.2022)
Голикова рассказала об отработке дополнительных мер по COVID-19
Вице-премьер Голикова: отрабатываются срочные меры на случай ухудшения ситуации с COVID-19
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
В России
разрабатывают меры на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать", — сказала она на совещании у президента.
По словам замглавы кабмина, в ближайшее время возможен рост заболеваемости и система должна быть готова принять удар.
Ранее на том же совещании Владимир Путин отметил, что из-за "омикрона" и недавних праздников новый всплеск неизбежен, на подготовку есть около двух недель. Глава государства поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.
За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ
. В России
показатели тоже растут, сегодня выявили
17 946 инфицированных.
Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане
в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.
Больше всего случаев в США
, Индии
, Бразилии
, Великобритании
и Франции
. Россия
занимает шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.