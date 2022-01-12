https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767464015.html

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2% - РИА Новости, 12.01.2022

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 63,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:36

2022-01-12T11:36

2022-01-12T11:46

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 63,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вторая тема, на которой я бы хотела остановиться, это уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает уровень 80% и более - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ", - рассказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767465266.html

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