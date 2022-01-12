https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767464015.html
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2% - РИА Новости, 12.01.2022
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 63,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:36
2022-01-12T11:36
2022-01-12T11:46
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 63,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вторая тема, на которой я бы хотела остановиться, это уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает уровень 80% и более - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ", - рассказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767465266.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:36 12.01.2022 (обновлено: 11:46 12.01.2022)
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 63,2%
Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 63,2%