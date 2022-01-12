11:31 12.01.2022 (обновлено: 11:44 12.01.2022)
Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19, заявил Путин
Президент Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек заболеваемости COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин.
"Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек", — сказал он на совещании с членами правительства.
За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ.
В России показатели тоже растут, сегодня выявили 17 946 инфицированных.
Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.