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Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева - РИА Новости, 12.01.2022

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все еще не обладает информацией по поводу того, известно ли президенту РФ Владимиру Путину о судьбе РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:30

2022-01-12T14:30

2022-01-12T14:30

беспорядки в казахстане

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все еще не обладает информацией по поводу того, известно ли президенту РФ Владимиру Путину о судьбе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и поддерживают ли они связь."Третий день сообщаю вам, что не получил никакой информации на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько стала яснее администрации президента судьба Нурсултана Назарбаева.Накануне журналисты уже спрашивали Пескова о том, известно ли Путину, где сейчас находится Назарбаев, все ли с ним в порядке, поддерживает ли российский президент с ним связь.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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