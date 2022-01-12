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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/kino-1767378459.html
Какие фильмы не пропустить в прокате: "Лакричная пицца" и King’s Man
Какие фильмы не пропустить в прокате: "Лакричная пицца" и King’s Man - РИА Новости, 12.01.2022
Какие фильмы не пропустить в прокате: "Лакричная пицца" и King’s Man
Обычно скромная послепраздничная неделя кинопроката на этот раз выглядит внушительно. Среди главных новинок — приквел франшизы King’s Man про самое... РИА Новости, 12.01.2022
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Обычно скромная послепраздничная неделя кинопроката на этот раз выглядит внушительно. Среди главных новинок — приквел франшизы King’s Man про самое джентльменское разведывательное агентство, продолжение серии хорроров "Крик", стильная история взросления "Лакричная пицца", а также Шон Пенн с дочерью Дилан в "Фальшивомонетчике". Что стоит посмотреть — в материале РИА Новости.Файнс вместо ФертаМы уже видели, как виртуозно и по-джентльменски Колин Ферт с Тэроном Эджертоном спасают мир во франшизе King’s Man. Настала очередь приквела — "King's Man: Начало". События разворачиваются на век раньше — во время Первой мировой войны, зрителям рассказывают, как и почему возникло независимое разведывательное агентство.Авторы немного переосмысливают исторические события и сталкивают вымышленных персонажей с реальными.Главные антагонисты — несколько реальных исторических фигур: Мата Хари, Григорий Распутин и оккультист Эрик Ян Хануссен. Все они знают друг друга, потому что входят в тайную группу злодеев, управляемую вымышленным персонажем по имени Пастырь. Его план — уничтожить правящую элиту Европы.Противостоит им герцог Оксфорд (Рэйф Файнс), который придерживается идеологии пацифизма. Он хочет уберечь сына от безумия войны и решает создать объединение, которое бы защищало и спасало людей за кулисами официальной политики.Благодаря собственной разведывательной сети — группе дворецких, шоферов, нянь и горничных — Оксфорд с помощью телохранителя по имени Шола и дерзкой экономки Полли (Джемма Артертон) закладывает основу самой стильной шпионской организации.Мэттью Вону удалось главное: сохранить юмор и озорство первых двух частей, совместив с серьезным и эмоциональным взглядом на Первую мировую войну. Отдельное достоинство — актерский состав, к которому присоединились Дэниэль Брюль, Мэттью Гуд, Том Холландер, Рис Иванс.Лакрица, пицца и любовьИсторий взросления много не бывает, поэтому "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона обязательна к просмотру. Тем более что вы давно не видели такого душевного и понятного кино.Сама история вечна: парень встретил девушку. Герои — Гэри (Купер Хоффман) и Алана (Алана Хаим) — выросли в Калифорнии. Они впервые встречаются, когда в школе Гэри делают снимки учеников для кастинга. Алана — помощник фотографа, и Гэри хочет произвести на нее впечатление.Ее смешит его самоуверенность, но между ними возникает искренняя симпатия. Со временем дружба крепнет, они взрослеют, ищут себя (Гэри становится начинающим предпринимателем — продает водяные кровати, Алана пытается стать актрисой).Персонажи узнают себя, учатся на ошибках — иногда это грустно, а порой смешно.Алана и Гэри, несмотря ни на что, поддерживают дружбу, вместе думают, что делать дальше, влюбляются и стремятся понять, в чем они сильны. А в итоге раскрывают потенциал друг друга.Немаловажный факт: действие происходит в начале 1970-х, мастерски переданных Андерсоном с помощью костюмов, антуража, атмосферы и даже света на площадке. За счет этого картина получается трогательной, с оттенком ностальгии.Режиссер показывает, как непросто разобраться в первой любви, и важную роль здесь играет общение героев.В кадре появятся Шон Пенн (по фильму — известный актер), Брэдли Купер (голливудский продюсер, чьим прототипом стал Джон Питерс), Бенни Сэфди (местный политик). У Купера потрясающе нелепая в лучшем смысле этого слова роль. Его персонаж Джон — по совместительству парикмахер и бойфренд Барбры Стрейзанд. Благодаря ужимкам Брэдли, его манере разговаривать и эксцентрично вести себя герой получился настолько гротескным и взрывным, что не обратить на него внимание просто невозможно.Пенн-актер, режиссер и махинаторШона Пенна можно увидеть в еще одной картине — "Фальшивомонетчик", которую он срежиссировал и пригласил дочь Дилан на главную женскую роль.Эта мелодрама основана на реальной истории фальшивомонетчика Джона Фогеля (второго по масштабу махинаций в истории Америки), чья дочь Джен стала известной журналисткой. Джон совершает разные грязные дела, жульничает и грабит банки, оправдываясь тем, что делает это ради благополучия Джен.Главное достоинство картины — сам Пенн. Его игра показывает, что "Оскары" за роли в "Таинственной реке" и "Харви Милке" он получил не просто так. И стоит отметить весьма искреннюю интонацию истории: видно, что Пенн, пусть невербально, посвящает фильм дочери."Крик" возвращаетсяСтрах, по словам Лавкрафта, — старейшая и сильнейшая эмоция человека. Создатели хорроров знают об этом и возвращают на экраны франшизы прошлых лет. На этот раз — культовый слэшер "Крик".На экранах четверть века спустя после выхода первого фильма — продолжение истории Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и ее друзей, которых преследовали люди в масках призрака. Новую картину сняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.В новой части — история Саманты, которая возвращается в родной город после того, как на ее сестру Тару нападает Призрачное лицо, тот самый серийный убийца в маске. Каждый из близкого окружения Тары становится подозреваемым, а постепенно в историю оказываются вовлечены легендарные персонажи прошлых фильмов — Сидни Прескотт, Гейл, Дьюи Райли, Гейл Уэзерс. В роли последней — снова Кортни Кокс.Новый "Крик" уверено продолжает франшизу с ее тревожной напряженностью и сюжетом, выстроенным по принципу кровавого детектива. Создателям фильма удалось совместить ужас и юмор, сохранив тональность первых частей.
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08:00 12.01.2022 (обновлено: 13:04 12.01.2022)
 

Какие фильмы не пропустить в прокате: "Лакричная пицца" и King’s Man

© Фото : StillMoving.net for DisneyАктер Рэйф Файнс и актриса Джемма Артертон на премьере фильма "King’s Man: Начало"
Актер Рэйф Файнс и актриса Джемма Артертон на премьере фильма King’s Man: Начало - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : StillMoving.net for Disney
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Обычно скромная послепраздничная неделя кинопроката на этот раз выглядит внушительно. Среди главных новинок — приквел франшизы King’s Man про самое джентльменское разведывательное агентство, продолжение серии хорроров "Крик", стильная история взросления "Лакричная пицца", а также Шон Пенн с дочерью Дилан в "Фальшивомонетчике". Что стоит посмотреть — в материале РИА Новости.

Файнс вместо Ферта

Мы уже видели, как виртуозно и по-джентльменски Колин Ферт с Тэроном Эджертоном спасают мир во франшизе King’s Man. Настала очередь приквела — "King's Man: Начало". События разворачиваются на век раньше — во время Первой мировой войны, зрителям рассказывают, как и почему возникло независимое разведывательное агентство.
Авторы немного переосмысливают исторические события и сталкивают вымышленных персонажей с реальными.

"Мне хотелось создать масштабное приключение, — рассказывает режиссер Мэттью Вон. — Когда я был ребенком, всем нравились такие фильмы, как "Лоуренс Аравийский", — эпические, но скучные. И я подумал, что надо вернуть этот жанр".

© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "King’s Man: Начало"
Кадр из фильма King’s Man: Начало
© 20th Century Studios (2021)
Кадр из фильма "King’s Man: Начало"
Главные антагонисты — несколько реальных исторических фигур: Мата Хари, Григорий Распутин и оккультист Эрик Ян Хануссен. Все они знают друг друга, потому что входят в тайную группу злодеев, управляемую вымышленным персонажем по имени Пастырь. Его план — уничтожить правящую элиту Европы.
Противостоит им герцог Оксфорд (Рэйф Файнс), который придерживается идеологии пацифизма. Он хочет уберечь сына от безумия войны и решает создать объединение, которое бы защищало и спасало людей за кулисами официальной политики.
© 20th Century Studios (2021)/Peter MountainНа съемках фильма "King’s Man: Начало"
На съемках фильма King’s Man: Начало
1 из 3
На съемках фильма "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)/Peter Mountain
© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "King’s Man: Начало"
Кадр из фильма King’s Man: Начало
2 из 3
Кадр из фильма "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021)

Сцена из фильма "King’s Man: Начало"

Кадр из фильма King’s Man: Начало
3 из 3

Сцена из фильма "King’s Man: Начало"

© 20th Century Studios (2021)
1 из 3
На съемках фильма "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)/Peter Mountain
2 из 3
Кадр из фильма "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)
3 из 3

Сцена из фильма "King’s Man: Начало"

© 20th Century Studios (2021)
Благодаря собственной разведывательной сети — группе дворецких, шоферов, нянь и горничных — Оксфорд с помощью телохранителя по имени Шола и дерзкой экономки Полли (Джемма Артертон) закладывает основу самой стильной шпионской организации.
© 20th Century Studios (2021)Джемма Артертон в фильме "King’s Man: Начало"
Джемма Артертон в фильме King’s Man: Начало
1 из 3
Джемма Артертон в фильме "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021)Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме "King’s Man: Начало"
Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме King’s Man: Начало
2 из 3
Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021)/Peter MountainНа съемках фильма "King’s Man: Начало"
На съемках фильма King’s Man: Начало
3 из 3
На съемках фильма "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)/Peter Mountain
1 из 3
Джемма Артертон в фильме "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)
2 из 3
Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)
3 из 3
На съемках фильма "King’s Man: Начало"
© 20th Century Studios (2021)/Peter Mountain
Мэттью Вону удалось главное: сохранить юмор и озорство первых двух частей, совместив с серьезным и эмоциональным взглядом на Первую мировую войну. Отдельное достоинство — актерский состав, к которому присоединились Дэниэль Брюль, Мэттью Гуд, Том Холландер, Рис Иванс.
© Фото : StillMoving.net for DisneyКинорежиссер Мэттью Вон, модель Клаудия Шиффер и председатель совета директоров The Walt Disney Company Роберт Айгер на премьере фильма "King’s Man: Начало"
Кинорежиссер Мэттью Вон, модель Клаудия Шиффер и председатель совета директоров The Walt Disney Company Роберт Айгер на премьере фильма King’s Man: Начало - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : StillMoving.net for Disney
Кинорежиссер Мэттью Вон, модель Клаудия Шиффер и председатель совета директоров The Walt Disney Company Роберт Айгер на премьере фильма "King’s Man: Начало"

Лакрица, пицца и любовь

Историй взросления много не бывает, поэтому "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона обязательна к просмотру. Тем более что вы давно не видели такого душевного и понятного кино.
© Ghoulardi Film Company (2021)Алана Хаим в фильме "Лакричная пицца"
Кадр из фильма Лакричная пицца
© Ghoulardi Film Company (2021)
Алана Хаим в фильме "Лакричная пицца"
Сама история вечна: парень встретил девушку. Герои — Гэри (Купер Хоффман) и Алана (Алана Хаим) — выросли в Калифорнии. Они впервые встречаются, когда в школе Гэри делают снимки учеников для кастинга. Алана — помощник фотографа, и Гэри хочет произвести на нее впечатление.
Ее смешит его самоуверенность, но между ними возникает искренняя симпатия. Со временем дружба крепнет, они взрослеют, ищут себя (Гэри становится начинающим предпринимателем — продает водяные кровати, Алана пытается стать актрисой).
© Ghoulardi Film Company (2021)

Купер Хоффман и Алана Хаим в фильме "Лакричная пицца"

Купер Хоффман и Алана Хаим в фильме Лакричная пицца
1 из 2

Купер Хоффман и Алана Хаим в фильме "Лакричная пицца"

© Ghoulardi Film Company (2021)
© Ghoulardi Film Company (2021)Кадр из фильма "Лакричная пицца"
Кадр из фильма Лакричная пицца
2 из 2
Кадр из фильма "Лакричная пицца"
© Ghoulardi Film Company (2021)
1 из 2

Купер Хоффман и Алана Хаим в фильме "Лакричная пицца"

© Ghoulardi Film Company (2021)
2 из 2
Кадр из фильма "Лакричная пицца"
© Ghoulardi Film Company (2021)
Персонажи узнают себя, учатся на ошибках — иногда это грустно, а порой смешно.
Алана и Гэри, несмотря ни на что, поддерживают дружбу, вместе думают, что делать дальше, влюбляются и стремятся понять, в чем они сильны. А в итоге раскрывают потенциал друг друга.
© Ghoulardi Film Company (2021)Кадр из фильма "Лакричная пицца"
Кадр из фильма Лакричная пицца
© Ghoulardi Film Company (2021)
Кадр из фильма "Лакричная пицца"
Немаловажный факт: действие происходит в начале 1970-х, мастерски переданных Андерсоном с помощью костюмов, антуража, атмосферы и даже света на площадке. За счет этого картина получается трогательной, с оттенком ностальгии.
Режиссер показывает, как непросто разобраться в первой любви, и важную роль здесь играет общение героев.
© Ghoulardi Film Company (2021)Алана Хаим и Шон Пенн в фильме "Лакричная пицца"
Кадр из фильма Лакричная пицца
© Ghoulardi Film Company (2021)
Алана Хаим и Шон Пенн в фильме "Лакричная пицца"

"Основная часть картины строится на их взаимодействии: ты сосредотачиваешься на этом, стараешься не терять из виду, и это потом становится ядром истории", — объясняет режиссер.

В кадре появятся Шон Пенн (по фильму — известный актер), Брэдли Купер (голливудский продюсер, чьим прототипом стал Джон Питерс), Бенни Сэфди (местный политик). У Купера потрясающе нелепая в лучшем смысле этого слова роль. Его персонаж Джон — по совместительству парикмахер и бойфренд Барбры Стрейзанд. Благодаря ужимкам Брэдли, его манере разговаривать и эксцентрично вести себя герой получился настолько гротескным и взрывным, что не обратить на него внимание просто невозможно.
© Ghoulardi Film Company (2021)Брэдли Купер в фильме "Лакричная пицца"
Кадр из фильма Лакричная пицца
© Ghoulardi Film Company (2021)
Брэдли Купер в фильме "Лакричная пицца"

Пенн-актер, режиссер и махинатор

Шона Пенна можно увидеть в еще одной картине — "Фальшивомонетчик", которую он срежиссировал и пригласил дочь Дилан на главную женскую роль.
© Conqueror Productions (2021)Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"
Кадр из фильма Фальшивомонетчик
© Conqueror Productions (2021)
Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"
Эта мелодрама основана на реальной истории фальшивомонетчика Джона Фогеля (второго по масштабу махинаций в истории Америки), чья дочь Джен стала известной журналисткой. Джон совершает разные грязные дела, жульничает и грабит банки, оправдываясь тем, что делает это ради благополучия Джен.
© Conqueror Productions (2021)Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"
Кадр из фильма Фальшивомонетчик
© Conqueror Productions (2021)
Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"
Главное достоинство картины — сам Пенн. Его игра показывает, что "Оскары" за роли в "Таинственной реке" и "Харви Милке" он получил не просто так. И стоит отметить весьма искреннюю интонацию истории: видно, что Пенн, пусть невербально, посвящает фильм дочери.
© Conqueror Productions (2021)

Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"

Шон Пенн в фильме Фальшивомонетчик
1 из 3

Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"

© Conqueror Productions (2021)
© Conqueror Productions (2021)Кадр из фильма "Фальшивомонетчик"
Кадр из фильма Фальшивомонетчик
2 из 3
Кадр из фильма "Фальшивомонетчик"
© Conqueror Productions (2021)
© Conqueror Productions (2021)

Джош Бролин в фильме "Фальшивомонетчик"

Джош Бролин в фильме Фальшивомонетчик
3 из 3

Джош Бролин в фильме "Фальшивомонетчик"

© Conqueror Productions (2021)
1 из 3

Шон Пенн в фильме "Фальшивомонетчик"

© Conqueror Productions (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Фальшивомонетчик"
© Conqueror Productions (2021)
3 из 3

Джош Бролин в фильме "Фальшивомонетчик"

© Conqueror Productions (2021)

"Крик" возвращается

Страх, по словам Лавкрафта, — старейшая и сильнейшая эмоция человека. Создатели хорроров знают об этом и возвращают на экраны франшизы прошлых лет. На этот раз — культовый слэшер "Крик".
© Paramount Pictures (2022)Кадр из фильма "Крик"
Кадр из фильма Крик
© Paramount Pictures (2022)
Кадр из фильма "Крик"
На экранах четверть века спустя после выхода первого фильма — продолжение истории Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и ее друзей, которых преследовали люди в масках призрака. Новую картину сняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

"Оригинальный фильм стал отправной точкой жанра для целого поколения, энциклопедией всего самого примечательного в хорроре. Он показал, чего можно достичь, смешав неподдельный ужас с интеллектуальным юмором и персонажами, которые по-настоящему интересны", — говорит Джиллетт.

© Paramount Pictures (2022)

Кортни Кокс в фильме "Крик"

Кортни Кокс в фильме Крик
1 из 3

Кортни Кокс в фильме "Крик"

© Paramount Pictures (2022)
© Paramount Pictures (2022)

Нив Кемпбелл и Кортни Кокс в фильме "Крик"

Нив Кемпбелл и Кортни Кокс в фильме Крик
2 из 3

Нив Кемпбелл и Кортни Кокс в фильме "Крик"

© Paramount Pictures (2022)
© Paramount Pictures (2022)Кадр из фильма "Крик"
Кадр из фильма Крик
3 из 3
Кадр из фильма "Крик"
© Paramount Pictures (2022)
1 из 3

Кортни Кокс в фильме "Крик"

© Paramount Pictures (2022)
2 из 3

Нив Кемпбелл и Кортни Кокс в фильме "Крик"

© Paramount Pictures (2022)
3 из 3
Кадр из фильма "Крик"
© Paramount Pictures (2022)
В новой части — история Саманты, которая возвращается в родной город после того, как на ее сестру Тару нападает Призрачное лицо, тот самый серийный убийца в маске. Каждый из близкого окружения Тары становится подозреваемым, а постепенно в историю оказываются вовлечены легендарные персонажи прошлых фильмов — Сидни Прескотт, Гейл, Дьюи Райли, Гейл Уэзерс. В роли последней — снова Кортни Кокс.
© Paramount Pictures (2022)Кадр из фильма "Крик"
Кадр из фильма Крик
© Paramount Pictures (2022)
Кадр из фильма "Крик"

"Гейл интересно играть, потому что она очень разносторонняя, — признается актриса. — Она может быть безжалостной и жесткой, но при этом у нее доброе сердце. И в этом фильме, мне кажется, она находит баланс".

© Paramount Pictures (2022)Нив Кэмпбелл в фильме "Крик"
Кадр из фильма Крик
© Paramount Pictures (2022)
Нив Кэмпбелл в фильме "Крик"
Новый "Крик" уверено продолжает франшизу с ее тревожной напряженностью и сюжетом, выстроенным по принципу кровавого детектива. Создателям фильма удалось совместить ужас и юмор, сохранив тональность первых частей.
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30 декабря 2021, 08:00Культура
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