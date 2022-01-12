Какие фильмы не пропустить в прокате: "Лакричная пицца" и King’s Man

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Обычно скромная послепраздничная неделя кинопроката на этот раз выглядит внушительно. Среди главных новинок — приквел франшизы King’s Man про самое джентльменское разведывательное агентство, продолжение серии хорроров "Крик", стильная история взросления "Лакричная пицца", а также Шон Пенн с дочерью Дилан в "Фальшивомонетчике". Что стоит посмотреть — в материале РИА Новости.Файнс вместо ФертаМы уже видели, как виртуозно и по-джентльменски Колин Ферт с Тэроном Эджертоном спасают мир во франшизе King’s Man. Настала очередь приквела — "King's Man: Начало". События разворачиваются на век раньше — во время Первой мировой войны, зрителям рассказывают, как и почему возникло независимое разведывательное агентство.Авторы немного переосмысливают исторические события и сталкивают вымышленных персонажей с реальными.Главные антагонисты — несколько реальных исторических фигур: Мата Хари, Григорий Распутин и оккультист Эрик Ян Хануссен. Все они знают друг друга, потому что входят в тайную группу злодеев, управляемую вымышленным персонажем по имени Пастырь. Его план — уничтожить правящую элиту Европы.Противостоит им герцог Оксфорд (Рэйф Файнс), который придерживается идеологии пацифизма. Он хочет уберечь сына от безумия войны и решает создать объединение, которое бы защищало и спасало людей за кулисами официальной политики.Благодаря собственной разведывательной сети — группе дворецких, шоферов, нянь и горничных — Оксфорд с помощью телохранителя по имени Шола и дерзкой экономки Полли (Джемма Артертон) закладывает основу самой стильной шпионской организации.Мэттью Вону удалось главное: сохранить юмор и озорство первых двух частей, совместив с серьезным и эмоциональным взглядом на Первую мировую войну. Отдельное достоинство — актерский состав, к которому присоединились Дэниэль Брюль, Мэттью Гуд, Том Холландер, Рис Иванс.Лакрица, пицца и любовьИсторий взросления много не бывает, поэтому "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона обязательна к просмотру. Тем более что вы давно не видели такого душевного и понятного кино.Сама история вечна: парень встретил девушку. Герои — Гэри (Купер Хоффман) и Алана (Алана Хаим) — выросли в Калифорнии. Они впервые встречаются, когда в школе Гэри делают снимки учеников для кастинга. Алана — помощник фотографа, и Гэри хочет произвести на нее впечатление.Ее смешит его самоуверенность, но между ними возникает искренняя симпатия. Со временем дружба крепнет, они взрослеют, ищут себя (Гэри становится начинающим предпринимателем — продает водяные кровати, Алана пытается стать актрисой).Персонажи узнают себя, учатся на ошибках — иногда это грустно, а порой смешно.Алана и Гэри, несмотря ни на что, поддерживают дружбу, вместе думают, что делать дальше, влюбляются и стремятся понять, в чем они сильны. А в итоге раскрывают потенциал друг друга.Немаловажный факт: действие происходит в начале 1970-х, мастерски переданных Андерсоном с помощью костюмов, антуража, атмосферы и даже света на площадке. За счет этого картина получается трогательной, с оттенком ностальгии.Режиссер показывает, как непросто разобраться в первой любви, и важную роль здесь играет общение героев.В кадре появятся Шон Пенн (по фильму — известный актер), Брэдли Купер (голливудский продюсер, чьим прототипом стал Джон Питерс), Бенни Сэфди (местный политик). У Купера потрясающе нелепая в лучшем смысле этого слова роль. Его персонаж Джон — по совместительству парикмахер и бойфренд Барбры Стрейзанд. Благодаря ужимкам Брэдли, его манере разговаривать и эксцентрично вести себя герой получился настолько гротескным и взрывным, что не обратить на него внимание просто невозможно.Пенн-актер, режиссер и махинаторШона Пенна можно увидеть в еще одной картине — "Фальшивомонетчик", которую он срежиссировал и пригласил дочь Дилан на главную женскую роль.Эта мелодрама основана на реальной истории фальшивомонетчика Джона Фогеля (второго по масштабу махинаций в истории Америки), чья дочь Джен стала известной журналисткой. Джон совершает разные грязные дела, жульничает и грабит банки, оправдываясь тем, что делает это ради благополучия Джен.Главное достоинство картины — сам Пенн. Его игра показывает, что "Оскары" за роли в "Таинственной реке" и "Харви Милке" он получил не просто так. И стоит отметить весьма искреннюю интонацию истории: видно, что Пенн, пусть невербально, посвящает фильм дочери."Крик" возвращаетсяСтрах, по словам Лавкрафта, — старейшая и сильнейшая эмоция человека. Создатели хорроров знают об этом и возвращают на экраны франшизы прошлых лет. На этот раз — культовый слэшер "Крик".На экранах четверть века спустя после выхода первого фильма — продолжение истории Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и ее друзей, которых преследовали люди в масках призрака. Новую картину сняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.В новой части — история Саманты, которая возвращается в родной город после того, как на ее сестру Тару нападает Призрачное лицо, тот самый серийный убийца в маске. Каждый из близкого окружения Тары становится подозреваемым, а постепенно в историю оказываются вовлечены легендарные персонажи прошлых фильмов — Сидни Прескотт, Гейл, Дьюи Райли, Гейл Уэзерс. В роли последней — снова Кортни Кокс.Новый "Крик" уверено продолжает франшизу с ее тревожной напряженностью и сюжетом, выстроенным по принципу кровавого детектива. Создателям фильма удалось совместить ужас и юмор, сохранив тональность первых частей.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Обычно скромная послепраздничная неделя кинопроката на этот раз выглядит внушительно. Среди главных новинок — приквел франшизы King’s Man про самое джентльменское разведывательное агентство, продолжение серии хорроров "Крик", стильная история взросления "Лакричная пицца", а также Шон Пенн с дочерью Дилан в "Фальшивомонетчике". Что стоит посмотреть — в материале РИА Новости.
Файнс вместо Ферта
Мы уже видели, как виртуозно и по-джентльменски Колин Ферт с Тэроном Эджертоном спасают мир во франшизе King’s Man. Настала очередь приквела — "King's Man: Начало". События разворачиваются на век раньше — во время Первой мировой войны, зрителям рассказывают, как и почему возникло независимое разведывательное агентство.
Авторы немного переосмысливают исторические события и сталкивают вымышленных персонажей с реальными.
"Мне хотелось создать масштабное приключение, — рассказывает режиссер Мэттью Вон. — Когда я был ребенком, всем нравились такие фильмы, как "Лоуренс Аравийский", — эпические, но скучные. И я подумал, что надо вернуть этот жанр".
Главные антагонисты — несколько реальных исторических фигур: Мата Хари, Григорий Распутин и оккультист Эрик Ян Хануссен. Все они знают друг друга, потому что входят в тайную группу злодеев, управляемую вымышленным персонажем по имени Пастырь. Его план — уничтожить правящую элиту Европы.
Противостоит им герцог Оксфорд (Рэйф Файнс), который придерживается идеологии пацифизма. Он хочет уберечь сына от безумия войны и решает создать объединение, которое бы защищало и спасало людей за кулисами официальной политики.
Благодаря собственной разведывательной сети — группе дворецких, шоферов, нянь и горничных — Оксфорд с помощью телохранителя по имени Шола и дерзкой экономки Полли (Джемма Артертон) закладывает основу самой стильной шпионской организации.
Мэттью Вону удалось главное: сохранить юмор и озорство первых двух частей, совместив с серьезным и эмоциональным взглядом на Первую мировую войну. Отдельное достоинство — актерский состав, к которому присоединились Дэниэль Брюль, Мэттью Гуд, Том Холландер, Рис Иванс.
Сама история вечна: парень встретил девушку. Герои — Гэри (Купер Хоффман) и Алана (Алана Хаим) — выросли в Калифорнии. Они впервые встречаются, когда в школе Гэри делают снимки учеников для кастинга. Алана — помощник фотографа, и Гэри хочет произвести на нее впечатление.
Ее смешит его самоуверенность, но между ними возникает искренняя симпатия. Со временем дружба крепнет, они взрослеют, ищут себя (Гэри становится начинающим предпринимателем — продает водяные кровати, Алана пытается стать актрисой).
Немаловажный факт: действие происходит в начале 1970-х, мастерски переданных Андерсоном с помощью костюмов, антуража, атмосферы и даже света на площадке. За счет этого картина получается трогательной, с оттенком ностальгии.
Режиссер показывает, как непросто разобраться в первой любви, и важную роль здесь играет общение героев.
"Основная часть картины строится на их взаимодействии: ты сосредотачиваешься на этом, стараешься не терять из виду, и это потом становится ядром истории", — объясняет режиссер.
В кадре появятся Шон Пенн (по фильму — известный актер), Брэдли Купер (голливудский продюсер, чьим прототипом стал Джон Питерс), Бенни Сэфди (местный политик). У Купера потрясающе нелепая в лучшем смысле этого слова роль. Его персонаж Джон — по совместительству парикмахер и бойфренд Барбры Стрейзанд. Благодаря ужимкам Брэдли, его манере разговаривать и эксцентрично вести себя герой получился настолько гротескным и взрывным, что не обратить на него внимание просто невозможно.
Эта мелодрама основана на реальной истории фальшивомонетчика Джона Фогеля (второго по масштабу махинаций в истории Америки), чья дочь Джен стала известной журналисткой. Джон совершает разные грязные дела, жульничает и грабит банки, оправдываясь тем, что делает это ради благополучия Джен.
Главное достоинство картины — сам Пенн. Его игра показывает, что "Оскары" за роли в "Таинственной реке" и "Харви Милке" он получил не просто так. И стоит отметить весьма искреннюю интонацию истории: видно, что Пенн, пусть невербально, посвящает фильм дочери.
На экранах четверть века спустя после выхода первого фильма — продолжение истории Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и ее друзей, которых преследовали люди в масках призрака. Новую картину сняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
"Оригинальный фильм стал отправной точкой жанра для целого поколения, энциклопедией всего самого примечательного в хорроре. Он показал, чего можно достичь, смешав неподдельный ужас с интеллектуальным юмором и персонажами, которые по-настоящему интересны", — говорит Джиллетт.
В новой части — история Саманты, которая возвращается в родной город после того, как на ее сестру Тару нападает Призрачное лицо, тот самый серийный убийца в маске. Каждый из близкого окружения Тары становится подозреваемым, а постепенно в историю оказываются вовлечены легендарные персонажи прошлых фильмов — Сидни Прескотт, Гейл, Дьюи Райли, Гейл Уэзерс. В роли последней — снова Кортни Кокс.
"Гейл интересно играть, потому что она очень разносторонняя, — признается актриса. — Она может быть безжалостной и жесткой, но при этом у нее доброе сердце. И в этом фильме, мне кажется, она находит баланс".
Новый "Крик" уверено продолжает франшизу с ее тревожной напряженностью и сюжетом, выстроенным по принципу кровавого детектива. Создателям фильма удалось совместить ужас и юмор, сохранив тональность первых частей.
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