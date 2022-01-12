18:10 12.01.2022 (обновлено: 18:20 12.01.2022)
В Западно-Казахстанской области отменят ЧП
В Западно-Казахстанской области отменят ЧП с 13 января
Полицейский автомобиль в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области Казахстана отменят с 13 января, соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю отменить с 07 часов 00 минут (04.00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.