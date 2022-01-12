https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767504156.html

Глава Мининформа Казахстана ответил на обвинения Примакова в русофобии

Глава Мининформа Казахстана ответил на обвинения Примакова в русофобии - РИА Новости, 12.01.2022

Глава Мининформа Казахстана ответил на обвинения Примакова в русофобии

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров после обвинений в русофобии заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:04

2022-01-12T15:04

2022-01-12T16:54

казахстан

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров после обвинений в русофобии заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами, а также отметил, что понимает важность союзнических отношений с Россией.Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. В своем Telegram-канале Примаков привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских."Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны", — написал министр в Facebook.Он отметил, что еще раз хочет подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. "Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы", — добавил Умаров.

https://ria.ru/20220112/rossotrudnichestvo-1767477236.html

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казахстан, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), telegram (приложение), facebook, россия