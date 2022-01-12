https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767503920.html

В ОБСЕ призвали власти Казахстана включить интернет в стране

В ОБСЕ призвали власти Казахстана включить интернет в стране - РИА Новости, 12.01.2022

В ОБСЕ призвали власти Казахстана включить интернет в стране

Представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро призвала власти Казахстана обеспечить безопасные условия работы журналистов и восстановить доступ в интернет РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:04

2022-01-12T15:04

2022-01-12T15:04

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро призвала власти Казахстана обеспечить безопасные условия работы журналистов и восстановить доступ в интернет в стране.По данным представительства ОБСЕ по свободе СМИ, на фоне последних событий в Казахстане поступали сообщения о кратковременных задержаниях медиаработников по всей стране и недопуске иностранных корреспондентов на территорию Казахстана."СМИ существуют для информирования публики в свободной, честной и независимой манере. Это критически важная функция в любом обществе. Поэтому журналисты должны иметь возможность безопасно выполнять свою работу вне зависимости от обстоятельств", - говорится в распространенном заявлении Рибейро.По ее словам, неограниченный доступ к информации онлайн и офлайн представляет собой важный элемент общественной безопасности, и к нему нужно относиться с уважением."Я призываю власти Казахстана сохранять, защищать и продвигать свободу СМИ в стране ради блага и всеобъемлющей безопасности как самой страны, так и региона ОБСЕ", - говорится в заявлении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/rossotrudnichestvo-1767477236.html

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