В ОБСЕ призвали власти Казахстана включить интернет в стране
Представитель ОБСЕ Рибейро призвала власти Казахстана включить интернет в стране
Штаб-квартира ОБСЕ
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро призвала власти Казахстана обеспечить безопасные условия работы журналистов и восстановить доступ в интернет в стране.
По данным представительства ОБСЕ по свободе СМИ, на фоне последних событий в Казахстане поступали сообщения о кратковременных задержаниях медиаработников по всей стране и недопуске иностранных корреспондентов на территорию Казахстана.
"СМИ существуют для информирования публики в свободной, честной и независимой манере. Это критически важная функция в любом обществе. Поэтому журналисты должны иметь возможность безопасно выполнять свою работу вне зависимости от обстоятельств", - говорится в распространенном заявлении Рибейро.
По ее словам, неограниченный доступ к информации онлайн и офлайн представляет собой важный элемент общественной безопасности, и к нему нужно относиться с уважением.
"Я призываю власти Казахстана сохранять, защищать и продвигать свободу СМИ в стране ради блага и всеобъемлющей безопасности как самой страны, так и региона ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.