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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767443022.html
В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие
В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие - РИА Новости, 12.01.2022
В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие
Полицейские в Казахстане продолжают задерживать предполагаемых участников протестов и терактов, у которых изымают похищенные в ходе беспорядков оружие и... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:49
2022-01-12T09:49
беспорядки в казахстане
в мире
оон
одкб
восточно-казахстанская область
жамбылская область
кызылординская область
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Полицейские в Казахстане продолжают задерживать предполагаемых участников протестов и терактов, у которых изымают похищенные в ходе беспорядков оружие и боеприпасы, сообщил в среду оперативный штаб министерства внутренних дел республики."На 12 января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты три единицы нарезного карабина, 11 пистолетов Макарова, похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.По данным штаба, в Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль, в котором обнаружены и после изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната. Ими завладели протестующие во время нападения на акимат (мэрию) города. В Жамбылской области задержан казахстанец, у которого найдены пять ружей, 110 патронов различного калибра, украденных из охотничьего магазина. "В городе Тараз обнаружены и изъяты автомат Калашникова и нарезная винтовка ТОЗ-18", - отметили в штабе и добавили, что на одной из городских улиц в коробке найдены четыре светозвуковые гранаты без запалов.Кроме того, правоохранители в Кызылординской области задержали мужчину, у которого обнаружено помповое ружье Форт-500, похищенное во время штурма полицейских зданий.По всем случаям начаты досудебные расследования, сообщает оперштаб МВД.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kazakhstan-1767384755.html
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в мире, оон, одкб, восточно-казахстанская область, жамбылская область, кызылординская область, касым-жомарт токаев
09:49 12.01.2022
 
В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие

Полицейские в Казахстане изымают у населения похищенные в беспорядках оружие и боеприпасы

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПодразделения полиции в Казахстане
Подразделения полиции в Казахстане - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Подразделения полиции в Казахстане
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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Полицейские в Казахстане продолжают задерживать предполагаемых участников протестов и терактов, у которых изымают похищенные в ходе беспорядков оружие и боеприпасы, сообщил в среду оперативный штаб министерства внутренних дел республики.
"На 12 января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты три единицы нарезного карабина, 11 пистолетов Макарова, похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.
Дорожные знаки поврежденные в результате пожара на улице рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Минобороны Казахстана: во время беспорядков погиб солдат
По данным штаба, в Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль, в котором обнаружены и после изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната. Ими завладели протестующие во время нападения на акимат (мэрию) города. В Жамбылской области задержан казахстанец, у которого найдены пять ружей, 110 патронов различного калибра, украденных из охотничьего магазина. "В городе Тараз обнаружены и изъяты автомат Калашникова и нарезная винтовка ТОЗ-18", - отметили в штабе и добавили, что на одной из городских улиц в коробке найдены четыре светозвуковые гранаты без запалов.
Кроме того, правоохранители в Кызылординской области задержали мужчину, у которого обнаружено помповое ружье Форт-500, похищенное во время штурма полицейских зданий.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства
По всем случаям начаты досудебные расследования, сообщает оперштаб МВД.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреООНОДКБВосточно-Казахстанская областьЖамбылская областьКызылординская областьКасым-Жомарт Токаев
 
 
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