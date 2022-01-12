В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие

Полицейские в Казахстане изымают у населения похищенные в беспорядках оружие и боеприпасы
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.