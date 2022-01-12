https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767443022.html

В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие

В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие - РИА Новости, 12.01.2022

В Казахстане изымают у населения похищенное в беспорядках оружие

Полицейские в Казахстане продолжают задерживать предполагаемых участников протестов и терактов, у которых изымают похищенные в ходе беспорядков оружие и... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:49

2022-01-12T09:49

2022-01-12T09:49

беспорядки в казахстане

в мире

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восточно-казахстанская область

жамбылская область

кызылординская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Полицейские в Казахстане продолжают задерживать предполагаемых участников протестов и терактов, у которых изымают похищенные в ходе беспорядков оружие и боеприпасы, сообщил в среду оперативный штаб министерства внутренних дел республики."На 12 января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты три единицы нарезного карабина, 11 пистолетов Макарова, похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.По данным штаба, в Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль, в котором обнаружены и после изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната. Ими завладели протестующие во время нападения на акимат (мэрию) города. В Жамбылской области задержан казахстанец, у которого найдены пять ружей, 110 патронов различного калибра, украденных из охотничьего магазина. "В городе Тараз обнаружены и изъяты автомат Калашникова и нарезная винтовка ТОЗ-18", - отметили в штабе и добавили, что на одной из городских улиц в коробке найдены четыре светозвуковые гранаты без запалов.Кроме того, правоохранители в Кызылординской области задержали мужчину, у которого обнаружено помповое ружье Форт-500, похищенное во время штурма полицейских зданий.По всем случаям начаты досудебные расследования, сообщает оперштаб МВД.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kazakhstan-1767384755.html

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в мире, оон, одкб, восточно-казахстанская область, жамбылская область, кызылординская область, касым-жомарт токаев