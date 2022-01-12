https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767440688.html
Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января
Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января - РИА Новости, 12.01.2022
Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января
Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу ранее 14 января, о точных сроках начала работы воздушной гавани будет сообщено позже, заявили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:29
2022-01-12T09:29
2022-01-12T11:02
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу ранее 14 января, о точных сроках начала работы воздушной гавани будет сообщено позже, заявили в пресс-службе аэропорта.Между тем позже представитель пресс-службы отозвала свой комментарий. "Коллеги, в течение дня дам точную информацию. Пока не подтверждаем", - написала она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220112/evakuatsiya-1767432787.html
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РИА Новости
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, новости - туризм
09:29 12.01.2022 (обновлено: 11:02 12.01.2022)
Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января
Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января, о точных сроках начала работы будет сообщено позже
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу ранее 14 января, о точных сроках начала работы воздушной гавани будет сообщено позже, заявили в пресс-службе аэропорта.
"Да, подтверждаем", - сообщила журналистам представитель пресс-службы на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что "аэропорт предварительно закрыт до 14 января, более точная информация будет позже".
Между тем позже представитель пресс-службы отозвала свой комментарий. "Коллеги, в течение дня дам точную информацию. Пока не подтверждаем", - написала она.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.