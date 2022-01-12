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В НАТО заявили о необходимости усовершенствовать каналы связи с Россией
В НАТО заявили о необходимости усовершенствовать каналы связи с Россией - РИА Новости, 12.01.2022
В НАТО заявили о необходимости усовершенствовать каналы связи с Россией
Союзники по НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с РФ, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:38
2022-01-12T16:38
2022-01-12T17:52
в мире
нато
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Союзники по НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с РФ, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе Совета Россия - НАТО."Что касается каналов связи, то союзники по НАТО заинтересованы в изучении возможностей по совершенствованию военных и гражданских каналов связи", - сообщил он.
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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, брюссель
16:38 12.01.2022 (обновлено: 17:52 12.01.2022)
В НАТО заявили о необходимости усовершенствовать каналы связи с Россией
Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости усовершенствовать каналы связи с Россией