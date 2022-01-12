https://ria.ru/20220112/garantii-1767530547.html
Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг
Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг
Гарантии безопасности НАТО, предусмотренные для союзников по принципу "один за всех и все за одного", не работают в отношении Украины, сказал по итогам... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:13
2022-01-12T17:13
2022-01-12T18:20
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
брюссель
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538001_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0f42c5740984be3ff3d8a141fb1c2abb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Гарантии безопасности НАТО, предусмотренные для союзников по принципу "один за всех и все за одного", не работают в отношении Украины, сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы оказываем политическую и практическую поддержку Украине, чтобы усилить ее способности обеспечивать самооборону. Украина - наш партнер. Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – "один за всех и все за одного" - касаются только государств-членов НАТО", - сказал Столтенберг.
украина
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538001_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_305f1c151e158acd4ac49935613d8d57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато, брюссель, совет россия-нато, россия
17:13 12.01.2022 (обновлено: 18:20 12.01.2022)
Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: гарантии безопасности альянса не работают в отношении Украины