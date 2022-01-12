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Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг

Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022

Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг

Гарантии безопасности НАТО, предусмотренные для союзников по принципу "один за всех и все за одного", не работают в отношении Украины, сказал по итогам... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:13

2022-01-12T17:13

2022-01-12T18:20

в мире

украина

йенс столтенберг

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брюссель

совет россия-нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Гарантии безопасности НАТО, предусмотренные для союзников по принципу "один за всех и все за одного", не работают в отношении Украины, сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы оказываем политическую и практическую поддержку Украине, чтобы усилить ее способности обеспечивать самооборону. Украина - наш партнер. Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – "один за всех и все за одного" - касаются только государств-членов НАТО", - сказал Столтенберг.

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, брюссель, совет россия-нато, россия