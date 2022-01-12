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Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву

Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву - РИА Новости, 12.01.2022

Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T23:31

2022-01-12T23:31

2022-01-12T23:31

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян, сообщает Минобороны России."Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил... в Москву 146 российских граждан из Алма-Аты. Доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за обострения ситуации и прекращения работы алма-атинского аэропорта российские туристы оставались в гостиницах. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой помочь вернуться в Россию."Накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2 095 российских и иностранных граждан", - добавляется в сообщении.В Казахстане в начале января прошли массовые протесты - в первые дни наступившего года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались мародерство, нападения на госучреждения, захват оружия. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

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