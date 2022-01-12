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Минобороны эвакуировало из Казахстана более 2 тысяч россиян и иностранцев

Минобороны эвакуировало из Казахстана более 2 тысяч россиян и иностранцев - РИА Новости, 12.01.2022

Минобороны эвакуировало из Казахстана более 2 тысяч россиян и иностранцев

Самолеты военно-транспортной авиации России вывезли из Казахстана 2095 граждан за время беспорядков в республике, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T07:17

2022-01-12T07:17

2022-01-12T07:17

беспорядки в казахстане

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации России вывезли из Казахстана 2095 граждан за время беспорядков в республике, говорится в сообщении Минобороны.Как пояснили в ведомстве, вывезенные российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались гостиницах города. Они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.

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в мире, казахстан, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия