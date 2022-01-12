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Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна

Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна - РИА Новости, 12.01.2022

Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, заявив, что считал это... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:16

2022-01-12T15:16

2022-01-12T16:20

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ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, заявив, что считал это "рабочим мероприятием".Ранее Джонсона обвинили в том, что во время Рождества в 2020 году на Даунинг-стрит в правительственной резиденции проводились вечеринки, несмотря на локдаун, ограничивающий массовые собрания из-за распространения инфекции."Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения", - заявил Джонсон в парламенте, отвечая на вопросы парламентариев.Джонсон пояснил, что речь идет о его участии в мероприятии 20 мая 2020 года. По его словам, встреча проходила в саду правительственной резиденции на Даунинг-стрит, который является частью офисных зданий. По его словам, в сад всегда выходили ради свежего воздуха."Когда я пошел в этот сад после шести вечера 20 мая 2020 года поблагодарить группу сотрудников и после 25 минут вернулся в свой офис для продолжения работы, я был уверен, что это было рабочее мероприятие", - сказал Джонсон.Однако, по словам британского премьера, оглядываясь назад, он осознает, что должен был вернуть всех сотрудников обратно в помещения, несмотря на то, что технически мероприятие было в рамках установленных правил, миллионы британцев, у которых не было возможности проводить в последний путь своих родных, было бы другое мнение по этому поводу."Я знаю ярость, которую они (британцы – ред.) испытывают ко мне и правительству, которое я возглавляю, когда они думают о том, что на Даунинг-стрит правила не в полной мере соблюдались людьми, которые эти правила и устанавливали. Хотя я не могу предсказывать итогов проверки, я узнал достаточно много, чтобы сказать, что некоторые вещи мы делали неправильно. И я должен взять на себя ответственность", - заявил Джонсон.В свою очередь, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стамер потребовал в парламенте отставки Джонсона. "Это извинение было абсолютно ничего не стоящим… Когда бывший министр здравоохранения нарушил правила, он ушел в отставку. И премьер-министр сказал, что это было правильное решение. Когда пресс-секретарь премьер-министра посмеялся относительно нарушения правил, она ушла в отставку, и премьер-министр принял эту отставку. Почему премьер-министр считает, что это правила не распространяются на него?", - заявил Стамер в парламенте.В начале декабря прошлого года пресс-секретарь Джонсона Аллегра Страттон объявила об отставке после того, как появились кадры, на которых она и другие высокопоставленные чиновники Даунинг-стрит шутят и смеются над темой прошлогодней рождественской вечеринки на Даунинг-стрит.

https://ria.ru/20211228/britaniya-1765714100.html

https://ria.ru/20220108/velikobritaniya-1761314620.html

https://ria.ru/20211218/chp-1764390107.html

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