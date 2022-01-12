06:06 12.01.2022 (обновлено: 06:58 12.01.2022)
Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны
Глава Нацбанка Досаев: Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны
Монумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из страны, сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев.
Усилить контроль за незаконным выводом капитала из Казахстана Нацбанку и другим уполномоченным ведомствам ранее поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января текущего года принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", - сказал он на первом заседании нового состава правительства в среду.
По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.
"Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", - заключил Досаев.