https://ria.ru/20220112/dengi-1767431333.html

Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны

Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны - РИА Новости, 12.01.2022

Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны

Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T06:06

2022-01-12T06:06

2022-01-12T06:58

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

ерболат досаев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из страны, сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев.Усилить контроль за незаконным выводом капитала из Казахстана Нацбанку и другим уполномоченным ведомствам ранее поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться."Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", - заключил Досаев.

https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html

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в мире, казахстан, алма-ата, ерболат досаев, касым-жомарт токаев