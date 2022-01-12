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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220112/dengi-1767431333.html
Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны
Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны - РИА Новости, 12.01.2022
Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны
Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T06:06
2022-01-12T06:58
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
ерболат досаев
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из страны, сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев.Усилить контроль за незаконным выводом капитала из Казахстана Нацбанку и другим уполномоченным ведомствам ранее поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться."Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", - заключил Досаев.
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в мире, казахстан, алма-ата, ерболат досаев, касым-жомарт токаев
06:06 12.01.2022 (обновлено: 06:58 12.01.2022)
 
Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны

Глава Нацбанка Досаев: Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из страны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Астана-Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из страны, сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев.
Усилить контроль за незаконным выводом капитала из Казахстана Нацбанку и другим уполномоченным ведомствам ранее поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января текущего года принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", - сказал он на первом заседании нового состава правительства в среду.
По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.
"Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", - заключил Досаев.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаЕрболат ДосаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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