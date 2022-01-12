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"Без России это обречено на провал". Чем закончились переговоры с НАТО
"Без России это обречено на провал". Чем закончились переговоры с НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
"Без России это обречено на провал". Чем закончились переговоры с НАТО
В Брюсселе прошел второй раунд дипломатических баталий: представители России дискутировали с официальными лицами НАТО. Последний раз стороны встречались два с... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:06
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Брюсселе прошел второй раунд дипломатических баталий: представители России дискутировали с официальными лицами НАТО. Последний раз стороны встречались два с половиной года назад. Москва "честно, прямо, без попыток обходить углы" указала на то, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Российские предложения лежат на столе, восприняли ли их серьезность в Североатлантическом альянсе, выяснится в ближайшее время. Много расхожденийПод прицелом камер заместитель министра иностранных дел Александр Грушко здоровается с замом госсекретаря Уэнди Шерман, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями 30 стран альянса. По ковидным правилам: соприкасаясь кулаками. После официального фотографирования все снимают маски и начинают переговоры. Дискуссии продолжались четыре часа.Таких встреч не было с 2019-го. Минувшей осенью двусторонние отношения понизили: Североатлантический блок выслал восемь сотрудников российского постпредства, оставив в миссии десять человек. Москва закрыла представительство при альянсе и информбюро НАТО в России.В конце 2021-го возник хороший повод вернуться за стол переговоров. Президент Владимир Путин заявил о необходимости юридических гарантий безопасности для России, и Москва передала Вашингтону проекты двух документов — соглашения с НАТО и договора с США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия. А главное, Москве нужны гарантии нерасширения НАТО на восток. Изучив эти требования, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что блок хотел бы восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Но при этом отметил: Россия не может запретить Украине вступать в НАТО. Это же подчеркнула и Уэнди Шерман: "У каждого государства есть суверенное право выбирать собственный путь".В Москве уверены: американцы и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах и на всех возможных театрах военных действий. "В результате решения НАТО приостановлено практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще", — объяснил Грушко.По его словам, Североатлантический блок настроен на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. В целом, отметил дипломат, переговоры были откровенными и прямыми, "выявили большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". "Но попытки построить безопасность против и без России обречены на провал. Если НАТО переходит к политике сдерживания, Москва перейдет к контрсдерживанию, но это не наш выбор. Россия обеспокоена возвращением альянса к схемам времен холодной войны", — подытожил дипломат.Ни к чему не привелиЭти консультации о гарантиях безопасности — вторые в переговорах России и США. Десятого января в Женеве Сергей Рябков встречался с Уэнди Шерман.Для Москвы принципиально важны три пункта: чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО, возвращение вооруженных сил альянса на позиции 1997-го и неразмещение ударных систем близ российских границ.Рябков призвал американцев к компромиссам. Но ни о чем конкретно тогда не договорились. США не желают обсуждать первые два российских требования."Мы подтвердили единый подход НАТО к России, сочетающий сдерживание и диалог, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украине", — написала Шерман в твиттере.Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс "не собирается двигаться назад во времени и откатываться к границам 1997-го". Помимо этого, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд указала, что Вашингтон готов обсудить со Швецией и Финляндией их присоединение к альянсу, "если они того захотят".Повышали ставки и американские СМИ: со ссылкой на чиновников проинформировали, что Вашингтон собирается наложить жесткое эмбарго "в случае нападения России на Украину". Речь идет о запрете экспорта потребительских товаров, использующих разработанную или изготовленную в США электронику.Politico со ссылкой на советника президента Украины и еще один источник сообщили, что США отправят Украине радиолокационные системы и морское оборудование на 200 миллионов долларов. Вооружение выделяют из запасов Пентагона странам, "находящимся в опасности". Палата представителей к тому же рассмотрит законопроект, предполагающий дополнительную помощь Киеву.Украинские официальные лица накануне встречались с руководством альянса. Они хотели бы участвовать и в переговорах с Россией, но для Москвы это неприемлемо. "Если вовлекать другие страны, мы утопим все в прениях и словоблудии", — отреагировал Сергей Рябков.Компромисс по одному пунктуВ Вашингтоне настроены на компромисс по третьему предложению: об отказе от размещения в Европе ударных средств, которые угрожали бы России. Госсекретарь Энтони Блинкен допустил возможность восстановления Договора о РСМД. Помимо этого, американцы могут пойти на взаимное ограничение масштабов и частоты военных учений и маневров в Европе, создание новых каналов коммуникации. Москве этого мало."Американская сторона недооценивает происходящее", — подчеркнул Рябков. И добавил: "Россия будет рассматривать ситуацию с учетом всей совокупности факторов". В конце декабря он говорил, что, если Вашингтон и НАТО не предоставят гарантии безопасности, неизбежен новый виток конфронтации. "Наш ответ будет военным и военно-техническим", — пояснил тогда замминистра.Немецкий политолог Александр Рар уверен, что переговоры продолжатся. "Невозможно было ожидать сенсаций. Требования России лежат на столе, они достаточно остро и жестко сформулированы. Кажется, что в НАТО их поняли, восприняли серьезность, но не могли потерять лицо и отступить от своих принципов. Поэтому конфликт по поводу вхождения Украины в НАТО остается. Интонация изменилась, тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве уже не обвинительный — прагматический. И Россия, и НАТО готовы к диалогу не на повышенных тонах, в нормальной тональности", — считает политолог.Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что пока рано делать выводы. "Многие детали неясны. Именно они и определяют, удалось ли добиться прогресса. НАТО предлагает восстановить представительство. Вопрос в том, в каком формате. Вернемся ли мы к ситуации лета прошлого года, когда диалог России — НАТО сводился к периодическим обменам официальными заявлениями. Или же блок настроен на сотрудничество на уровне военных, о чем постоянно говорила Россия", — рассуждает он. В любом случае, если диалог восстановится, это шаг вперед, гарантия от эскалации. "Так же обстоят дела и с вопросом вооружений в Европе. Готов ли альянс говорить о военном ограничении своей инфраструктуры по линии соприкосновения России и НАТО? Есть ли подвижки в позиции Запада? Сказать пока сложно. Надеюсь, за этой встречей последует проработка конкретных деталей", — уточнил Кортунов.По его мнению, то, что встреча продлилась достаточно долго, ни одна из сторон не покинула переговоры, несмотря на принципиальные расхождения, — позитивный сигнал. Многое прояснится после третьего раунда. Продолжит ли Москва диалог, хотя никаких юридических обязательств о нерасширении на восток Североатлантический блок брать на себя не хочет? Если да, то это уже будет гибкая позиция.
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twitter, грузия, финляндия, александр грушко, нато, министерство обороны сша, виктория нуланд, энтони блинкен, россия
22:06 12.01.2022 (обновлено: 22:34 12.01.2022)
 

"Без России это обречено на провал". Чем закончились переговоры с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Брюсселе прошел второй раунд дипломатических баталий: представители России дискутировали с официальными лицами НАТО. Последний раз стороны встречались два с половиной года назад. Москва "честно, прямо, без попыток обходить углы" указала на то, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Российские предложения лежат на столе, восприняли ли их серьезность в Североатлантическом альянсе, выяснится в ближайшее время.

Много расхождений

Под прицелом камер заместитель министра иностранных дел Александр Грушко здоровается с замом госсекретаря Уэнди Шерман, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями 30 стран альянса. По ковидным правилам: соприкасаясь кулаками. После официального фотографирования все снимают маски и начинают переговоры. Дискуссии продолжались четыре часа.
Таких встреч не было с 2019-го. Минувшей осенью двусторонние отношения понизили: Североатлантический блок выслал восемь сотрудников российского постпредства, оставив в миссии десять человек. Москва закрыла представительство при альянсе и информбюро НАТО в России.
В конце 2021-го возник хороший повод вернуться за стол переговоров. Президент Владимир Путин заявил о необходимости юридических гарантий безопасности для России, и Москва передала Вашингтону проекты двух документов — соглашения с НАТО и договора с США.
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия. А главное, Москве нужны гарантии нерасширения НАТО на восток.
Изучив эти требования, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что блок хотел бы восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Но при этом отметил: Россия не может запретить Украине вступать в НАТО. Это же подчеркнула и Уэнди Шерман: "У каждого государства есть суверенное право выбирать собственный путь".
В Москве уверены: американцы и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах и на всех возможных театрах военных действий. "В результате решения НАТО приостановлено практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще", — объяснил Грушко.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
По его словам, Североатлантический блок настроен на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. В целом, отметил дипломат, переговоры были откровенными и прямыми, "выявили большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам".
"Но попытки построить безопасность против и без России обречены на провал. Если НАТО переходит к политике сдерживания, Москва перейдет к контрсдерживанию, но это не наш выбор. Россия обеспокоена возвращением альянса к схемам времен холодной войны", — подытожил дипломат.

Ни к чему не привели

Эти консультации о гарантиях безопасности — вторые в переговорах России и США. Десятого января в Женеве Сергей Рябков встречался с Уэнди Шерман.
Для Москвы принципиально важны три пункта: чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО, возвращение вооруженных сил альянса на позиции 1997-го и неразмещение ударных систем близ российских границ.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Рябков призвал американцев к компромиссам. Но ни о чем конкретно тогда не договорились. США не желают обсуждать первые два российских требования.
"Мы подтвердили единый подход НАТО к России, сочетающий сдерживание и диалог, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украине", — написала Шерман в твиттере.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс "не собирается двигаться назад во времени и откатываться к границам 1997-го". Помимо этого, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд указала, что Вашингтон готов обсудить со Швецией и Финляндией их присоединение к альянсу, "если они того захотят".
Повышали ставки и американские СМИ: со ссылкой на чиновников проинформировали, что Вашингтон собирается наложить жесткое эмбарго "в случае нападения России на Украину". Речь идет о запрете экспорта потребительских товаров, использующих разработанную или изготовленную в США электронику.
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД России
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД России
Politico со ссылкой на советника президента Украины и еще один источник сообщили, что США отправят Украине радиолокационные системы и морское оборудование на 200 миллионов долларов. Вооружение выделяют из запасов Пентагона странам, "находящимся в опасности". Палата представителей к тому же рассмотрит законопроект, предполагающий дополнительную помощь Киеву.
Украинские официальные лица накануне встречались с руководством альянса. Они хотели бы участвовать и в переговорах с Россией, но для Москвы это неприемлемо. "Если вовлекать другие страны, мы утопим все в прениях и словоблудии", — отреагировал Сергей Рябков.

Компромисс по одному пункту

В Вашингтоне настроены на компромисс по третьему предложению: об отказе от размещения в Европе ударных средств, которые угрожали бы России. Госсекретарь Энтони Блинкен допустил возможность восстановления Договора о РСМД. Помимо этого, американцы могут пойти на взаимное ограничение масштабов и частоты военных учений и маневров в Европе, создание новых каналов коммуникации. Москве этого мало.
"Американская сторона недооценивает происходящее", — подчеркнул Рябков. И добавил: "Россия будет рассматривать ситуацию с учетом всей совокупности факторов". В конце декабря он говорил, что, если Вашингтон и НАТО не предоставят гарантии безопасности, неизбежен новый виток конфронтации. "Наш ответ будет военным и военно-техническим", — пояснил тогда замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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"История их ничему не учит". Раскрыты детали переговоров в Женеве
Немецкий политолог Александр Рар уверен, что переговоры продолжатся. "Невозможно было ожидать сенсаций. Требования России лежат на столе, они достаточно остро и жестко сформулированы. Кажется, что в НАТО их поняли, восприняли серьезность, но не могли потерять лицо и отступить от своих принципов. Поэтому конфликт по поводу вхождения Украины в НАТО остается. Интонация изменилась, тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве уже не обвинительный — прагматический. И Россия, и НАТО готовы к диалогу не на повышенных тонах, в нормальной тональности", — считает политолог.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что пока рано делать выводы. "Многие детали неясны. Именно они и определяют, удалось ли добиться прогресса. НАТО предлагает восстановить представительство. Вопрос в том, в каком формате. Вернемся ли мы к ситуации лета прошлого года, когда диалог России — НАТО сводился к периодическим обменам официальными заявлениями. Или же блок настроен на сотрудничество на уровне военных, о чем постоянно говорила Россия", — рассуждает он.
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В любом случае, если диалог восстановится, это шаг вперед, гарантия от эскалации. "Так же обстоят дела и с вопросом вооружений в Европе. Готов ли альянс говорить о военном ограничении своей инфраструктуры по линии соприкосновения России и НАТО? Есть ли подвижки в позиции Запада? Сказать пока сложно. Надеюсь, за этой встречей последует проработка конкретных деталей", — уточнил Кортунов.
По его мнению, то, что встреча продлилась достаточно долго, ни одна из сторон не покинула переговоры, несмотря на принципиальные расхождения, — позитивный сигнал. Многое прояснится после третьего раунда. Продолжит ли Москва диалог, хотя никаких юридических обязательств о нерасширении на восток Североатлантический блок брать на себя не хочет? Если да, то это уже будет гибкая позиция.
 
TwitterГрузияФинляндияАлександр ГрушкоНАТОМинистерство обороны СШАВиктория НуландЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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