https://ria.ru/20220112/britantsy-1767527119.html
Британцы поменялись ролями с россиянами и внезапно поняли Путина
Британцы представили себя россиянами и поняли Путина - РИА Новости, 12.01.2022
Британцы поменялись ролями с россиянами и внезапно поняли Путина
Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью с неодобрительными высказываниями об учениях на западе России. Маневры в четырех регионах... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:00
2022-01-12T17:00
2022-01-12T20:59
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совет россия-нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью с неодобрительными высказываниями об учениях на западе России. Маневры в четырех регионах стартовали накануне."Всем кажется нормальным, когда НАТО проводит военные учения на территории страны, не входящей в состав альянса, но Россия ни в коем случае не имеет права проводить учения на своей территории. Попахивает лицемерием", — заметил один из пользователей Сети."А зачем НАТО развертывать свои войска у российской границы? Если бы вы были русскими, вы точно задались бы этим вопросом", — порассуждал другой."Должен сказать, в данном вопросе я на стороне России. <…> Североатлантический альянс подобрался к ее границам. Я не удивлен, что Путин испытывает тревогу", — поддержали в комментариях."Российские вооруженные силы находятся на территории своей страны, поэтому они могут делать все, что им заблагорассудится", — заключил читатель."Возможно, нам стоит дружить с Россией. <…> Потому что Евросоюз и Соединенные Штаты не такие уж нам и друзья", — задумался пользователь."У нас есть давнее соглашение, в котором мы обещали не расширять НАТО в сторону российских границ. И мы долгое время методично нарушали это обещание. Надеюсь, это не приведет нас к новой войне", — отметили в комментариях.Некоторые также обратили внимание на заголовок статьи, в котором говорилось о якобы "движении российских войск в сторону Украины"."Они не надвигаются на Украину, а перемещаются на собственной территории. Глупый кликбейт", — возмутился читатель.На Западе регулярно звучат заявления о "российской агрессии". Россия неоднократно подчеркивала, что не планирует нападать на другие страны, а все передвижения войск происходят внутри границ государства и не несут никакой угрозы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве.
https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html
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в мире, сша, великобритания, евросоюз, нато, совет россия-нато, россия
17:00 12.01.2022 (обновлено: 20:59 12.01.2022)
Британцы представили себя россиянами и поняли Путина
Читатели Daily Express: будь мы русскими, нас бы тоже беспокоила агрессия НАТО
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Читатели британского портала Daily Express
раскритиковали статью с неодобрительными высказываниями об учениях на западе России
. Маневры в четырех регионах стартовали
накануне.
"Всем кажется нормальным, когда НАТО
проводит военные учения на территории страны, не входящей в состав альянса, но Россия ни в коем случае не имеет права проводить учения на своей территории. Попахивает лицемерием", — заметил один из пользователей Сети.
"А зачем НАТО развертывать свои войска у российской границы? Если бы вы были русскими, вы точно задались бы этим вопросом", — порассуждал другой.
"Должен сказать, в данном вопросе я на стороне России. <…> Североатлантический альянс подобрался к ее границам. Я не удивлен, что Путин испытывает тревогу", — поддержали в комментариях.
"Российские вооруженные силы находятся на территории своей страны, поэтому они могут делать все, что им заблагорассудится", — заключил читатель.
"Возможно, нам стоит дружить с Россией. <…> Потому что Евросоюз
и Соединенные Штаты не такие уж нам и друзья", — задумался пользователь.
"У нас есть давнее соглашение, в котором мы обещали не расширять НАТО в сторону российских границ. И мы долгое время методично нарушали это обещание. Надеюсь, это не приведет нас к новой войне", — отметили в комментариях.
Некоторые также обратили внимание на заголовок статьи, в котором говорилось о якобы "движении российских войск в сторону Украины".
"Они не надвигаются на Украину
, а перемещаются на собственной территории. Глупый кликбейт", — возмутился читатель.
На Западе регулярно звучат заявления о "российской агрессии". Россия неоднократно подчеркивала, что не планирует нападать на другие страны, а все передвижения войск происходят внутри границ государства и не несут никакой угрозы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США
и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Сегодня в Брюсселе
прошло заседание Совета Россия — НАТО
, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве
.