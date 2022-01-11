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Около трех тысяч военных начали учения на западе России
Около трех тысяч военных начали учения на западе России - РИА Новости, 11.01.2022
Около трех тысяч военных начали учения на западе России
В четырех регионах на западе России начались военные маневры, заявили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:16
2022-01-11T20:16
2022-01-11T21:42
безопасность
армия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. В четырех регионах на западе России начались военные маневры, заявили в пресс-службе Западного военного округа."Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях", — указано в сообщении.Так, бойцы Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание и освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач."Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов", — подчеркнули в ЗВО.Маневры завершатся учебным боем с этапом боевой стрельбы. Экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров.Всего в подготовке принимают участие около трех тысяч военнослужащих, 300 единиц военной техники, а также штатное стрелковое вооружение.
https://ria.ru/20220111/odkb-1767349735.html
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безопасность, армия
20:16 11.01.2022 (обновлено: 21:42 11.01.2022)
Около трех тысяч военных начали учения на западе России
Около трех тысяч военных ЗВО начали боевую подготовку на общевойсковых полигонах ЦФО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости.
В четырех регионах на западе России
начались военные маневры, заявили в пресс-службе Западного военного округа.
"Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях", — указано в сообщении.
Так, бойцы Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание и освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач.
"Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов", — подчеркнули в ЗВО.
Маневры завершатся учебным боем с этапом боевой стрельбы. Экипажи бронемашин БМП-2
и танков Т-72Б3
поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров.
Всего в подготовке принимают участие около трех тысяч военнослужащих, 300 единиц военной техники, а также штатное стрелковое вооружение.