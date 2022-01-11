https://ria.ru/20220111/podgotovka-1767405046.html

Около трех тысяч военных начали учения на западе России

Около трех тысяч военных начали учения на западе России - РИА Новости, 11.01.2022

Около трех тысяч военных начали учения на западе России

В четырех регионах на западе России начались военные маневры, заявили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:16

2022-01-11T20:16

2022-01-11T21:42

безопасность

армия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. В четырех регионах на западе России начались военные маневры, заявили в пресс-службе Западного военного округа."Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях", — указано в сообщении.Так, бойцы Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание и освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач."Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов", — подчеркнули в ЗВО.Маневры завершатся учебным боем с этапом боевой стрельбы. Экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров.Всего в подготовке принимают участие около трех тысяч военнослужащих, 300 единиц военной техники, а также штатное стрелковое вооружение.

https://ria.ru/20220111/odkb-1767349735.html

https://ria.ru/20220111/samolet-1767343121.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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безопасность, армия