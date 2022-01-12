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В Новочебоксарске 40 школьников обратились к врачам из-за боли в животе

В Новочебоксарске 40 школьников обратились к врачам из-за боли в животе - РИА Новости, 12.01.2022

В Новочебоксарске 40 школьников обратились к врачам из-за боли в животе

Прокуратура Чувашии начала проверку после массового обращения школьников из Новочебоксарска к врачам с жалобами на боль в животе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:45

2022-01-12T18:45

2022-01-12T19:01

происшествия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Прокуратура Чувашии начала проверку после массового обращения школьников из Новочебоксарска к врачам с жалобами на боль в животе, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечает прокуратура, предварительно установлено, что 11-12 января около 40 учащихся школы №16 в Новочебоксарске обратились за медицинской помощью со схожей симптоматикой – они жаловались на температуру и боль в области живота. Всего 12 января по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришли более 150 учеников.Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины происшедшего и намерены оценить деятельность школы и предприятия, отвечающего за организацию питания школьников. "В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркивает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20220102/ikra-1766395639.html

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество