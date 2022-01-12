https://ria.ru/20220112/avtobusy-1767480603.html
Ленобласть обновляет автобусный парк
Ленобласть обновляет автобусный парк - РИА Новости, 12.01.2022
Ленобласть обновляет автобусный парк
Власти Ленинградской области объявили о начала приема заявок от региональных перевозчиков на закупку новых низкопольных, газомоторных автобусов, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:57
2022-01-12T12:57
2022-01-12T12:57
ленинградская область
общественный транспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили о начала приема заявок от региональных перевозчиков на закупку новых низкопольных, газомоторных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, субсидии будут направлены на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в Ленинградской области. Средства выделяются на приобретение низкопольных автобусов в лизинг и на закупку автобусов на газомоторном топливе."Область активно поддерживает приобретение перевозчиками низкопольных и газомоторных автобусов и ежегодно субсидирует приобретение таких автобусов ― возмещаем 30% стоимости автобуса", ― сказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.Благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области" в 2021 году ООО "АТП Барс 2" уже приобрело 36 автобусов в модификации "Доступная среда". Новый подвижной состав задействован на маршрутной сети Сертоловского поселения. Кроме того, на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" компанией-перевозчиком ООО "ЛАЭС-Авто" приобретено шесть газомоторных низкопольных автобусов большой вместимости. Размер субсидии составил 18 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220111/lenoblast-1767291258.html
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общественный транспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили о начала приема заявок от региональных перевозчиков на закупку новых низкопольных, газомоторных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, субсидии будут направлены на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в Ленинградской области
. Средства выделяются на приобретение низкопольных автобусов в лизинг и на закупку автобусов на газомоторном топливе.
"Область активно поддерживает приобретение перевозчиками низкопольных и газомоторных автобусов и ежегодно субсидирует приобретение таких автобусов ― возмещаем 30% стоимости автобуса", ― сказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
Благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области" в 2021 году ООО "АТП Барс 2" уже приобрело 36 автобусов в модификации "Доступная среда". Новый подвижной состав задействован на маршрутной сети Сертоловского поселения. Кроме того, на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" компанией-перевозчиком ООО "ЛАЭС-Авто" приобретено шесть газомоторных низкопольных автобусов большой вместимости. Размер субсидии составил 18 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе.