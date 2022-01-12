https://ria.ru/20220112/armeniya-1767435160.html

В Армении сообщили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном

В Армении сообщили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 12.01.2022

В Армении сообщили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном

На границе с Азербайджаном погибли трое армянских военных, заявили в Ереване. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:12

2022-01-12T08:12

2022-01-12T10:37

в мире

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. На границе с Азербайджаном погибли трое армянских военных, заявили в Ереване.Ранее сообщалось, что жертвами обстрела с азербайджанской стороны стали два человека, еще двое ранены."В зоне интенсивной перестрелки, начавшейся 11 января после провокаций ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в полночь было обнаружено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением", — говорится в релизе Минобороны Армении.Там также заявили, что Баку использует артиллерию и беспилотники. Отмечается, что состояние двух раненых военнослужащих стабильное, их жизни ничего не угрожает.В свою очередь, Азербайджан обвинил Ереван в обстрелах на кельбаджарском и товузском направлениях. При этом отмечается, что пострадавших нет, попытку пресекли, ситуация стабильная.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, части Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Ситуация на границе периодически снова обостряется.

https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан