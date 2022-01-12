08:12 12.01.2022 (обновлено: 10:37 12.01.2022)
В Армении сообщили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном
Граница Армении и Азербайджана
ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. На границе с Азербайджаном погибли трое армянских военных, заявили в Ереване.
Ранее сообщалось, что жертвами обстрела с азербайджанской стороны стали два человека, еще двое ранены.
"В зоне интенсивной перестрелки, начавшейся 11 января после провокаций ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в полночь было обнаружено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением", — говорится в релизе Минобороны Армении.
Там также заявили, что Баку использует артиллерию и беспилотники. Отмечается, что состояние двух раненых военнослужащих стабильное, их жизни ничего не угрожает.
В свою очередь, Азербайджан обвинил Ереван в обстрелах на кельбаджарском и товузском направлениях. При этом отмечается, что пострадавших нет, попытку пресекли, ситуация стабильная.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, части Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Ситуация на границе периодически снова обостряется.