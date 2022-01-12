"Было неудобно": Андрейченко раскрыла причину немилости Кончаловского

"Я была очень близка к этой семье. Слишком близка. Близка с Натальей Петровной Кончаловской, она меня обожала. Я часто оставалась там дома. Хулиганила, разбивала ворота на машине. <…> Надо мной потом был совершен "суд" – в доме все говорили на всех языках мира, на французском, на испанском, на английском, но ни слова по-русски. Поэтому я ничего не понимала, но обсуждали они меня. Это было гениально, это был такой мне урок", – вспомнила Андрейченко.