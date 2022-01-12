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Шоубиз
https://ria.ru/20220112/andreychenko-1767450508.html
"Было неудобно": Андрейченко раскрыла причину немилости Кончаловского
"Было неудобно": Андрейченко раскрыла причину немилости Кончаловского - РИА Новости, 12.01.2022
"Было неудобно": Андрейченко раскрыла причину немилости Кончаловского
Наталья Андрейченко рассказала, почему ее перестали снимать Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Актриса вспомнила, как во время съемок "Сибириады" на один... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:47
2022-01-12T10:47
шоубиз
знаменитости
наталья андрейченко
андрей кончаловский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наталья Андрейченко рассказала, почему ее перестали снимать Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Актриса вспомнила, как во время съемок "Сибириады" на один день "загуляла" и ее "не могли найти".В программе "Судьба человека" она призналась, что не жалеет о произошедшем.Роль Насти Соломиной в киносаге "Сибириада" принесла Наталье известность в кинематографических кругах и зрительской среде. Фильм был удостоен гран-при Каннского фестиваля в 1979 году.
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знаменитости, наталья андрейченко, андрей кончаловский, шоу-бизнес
10:47 12.01.2022
 
"Было неудобно": Андрейченко раскрыла причину немилости Кончаловского

Андрейченко раскрыла причину немилости Кончаловского и Михалкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наталья Андрейченко рассказала, почему ее перестали снимать Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Актриса вспомнила, как во время съемок "Сибириады" на один день "загуляла" и ее "не могли найти".
"Один раз было дело. После выпускного спектакля нашего во ВГИКе мы с курсом загуляли на Старом Арбате. Найти меня не могли. Ну, хулиганкой я была всегда. Когда меня нашли – я встала в кадр, но стеснялась, перед Андроном было крайне неудобно. Вот он и забыл про меня. Никита сказал: "Никогда тебя больше снимать не буду". И не снимает. И Кончаловский тоже", – рассказала Наталья.
В программе "Судьба человека" она призналась, что не жалеет о произошедшем.
"Я была очень близка к этой семье. Слишком близка. Близка с Натальей Петровной Кончаловской, она меня обожала. Я часто оставалась там дома. Хулиганила, разбивала ворота на машине. <…> Надо мной потом был совершен "суд" – в доме все говорили на всех языках мира, на французском, на испанском, на английском, но ни слова по-русски. Поэтому я ничего не понимала, но обсуждали они меня. Это было гениально, это был такой мне урок", – вспомнила Андрейченко.
Роль Насти Соломиной в киносаге "Сибириада" принесла Наталье известность в кинематографических кругах и зрительской среде. Фильм был удостоен гран-при Каннского фестиваля в 1979 году.
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