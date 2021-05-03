https://ria.ru/20210503/andreychenko-1730471950.html

Биография Натальи Андрейченко

Биография Натальи Андрейченко

Актриса Наталья Эдуардовна Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. В школьные годы участвовала в любительских спектаклях, училась в музыкальной школе по... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T03:29

2021-05-03T03:29

2021-05-03T03:29

наталья андрейченко

москва

справки

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Актриса Наталья Эдуардовна Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. В школьные годы участвовала в любительских спектаклях, училась в музыкальной школе по классу аккордеона, играла на фортепиано. В старших классах посещала подготовительные курсы при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова с целью поступления на филологический факультет, но, окончив школу, решила поступать в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. На вступительных экзаменах потерпела неудачу.В 1973 году подала документы во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) и, успешно пройдя испытания, была зачислена на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Окончила институт в 1977 году. Начала сниматься в кино на втором курсе ВГИКа. Дебютом Андрейченко в кинематографе стала роль в картине "От зари до зари" Гавриила Егиазарова (1975). К окончанию ВГИКа на ее счету было уже пять киноработ. Среди них – главная роль Танюши в "Степановой памятке" Константина Ершова по сказам Павла Бажова (1976) и яркий эпизод "девка на снопах" в фильме "Степь" Сергея Бондарчука (1977). Известность в кинематографических кругах и зрительской среде Наталье Андрейченко принесла роль Насти Соломиной в киносаге Андрея Кончаловского "Сибириада" (1978). Фильм был удостоен гран-при Каннского фестиваля в 1979 году. В 1983 году на экраны вышли два самых популярных фильма с участием Натальи Андрейченко – "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе.В 1985 году Андрейченко получила предложение сняться в советско-американском мини-сериале "Петр Великий", где стала партнершей австрийского актера, обладателя "Оскара" Максимилиана Шелла, ее будущего мужа. Ради этого проекта актриса отказалась от главной роли в ставшей затем популярной мелодраме Игоря Масленникова "Зимняя вишня".Тогда же, в 1985 году, Наталья Андрейченко вышла на театральную сцену. Она сыграла Надю в пьесе Виктора Славкина "Серсо", поставленной Анатолием Васильевым в Театре на Таганке. В 1989 году она участвовала в спектакле "Вера, любовь, надежда", поставленном Максимилианом Шеллом на сцене Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Театр Олега Табакова). Следующей ее работой был спектакль Иосифа Райхельгауза "Прекрасное лекарство от тоски" в театре "Школа современной пьесы". Во второй половине 1980-х годов актриса сыграла главные роли в музыкальном фильме Александра Белинского "Марица" (1985), мелодраме Эрнеста Ясана "Прости" (1986), картинах "Под знаком Красного креста" Сергея Сатыренко (1987) и "Леди Макбет Мценского уезда" Романа Балаяна (1989).В 1991 году Наталья Андрейченко вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес (США), где, намереваясь продолжить артистическую карьеру, брала уроки английского, чтобы избавиться от акцента, занималась вокалом и хореографией.В 1992 году актриса снялась в роли Дарьи в англоязычном фильме своего учителя Сергея Бондарчука "Тихий Дон", законченном только в 2006 году. В 1993 году начала сниматься в Голливуде. В фильмографии Андрейченко появились сериал "Доктор Куин: Женщина-врач" (1993-1998), фильмы "Свечи в темноте" Максимилиана Шелла (1993), "Маленькая Одесса" Джеймса Грэя (1994), "Аврора. Операция Перехват" Пола Ливайна (1995), "Нежить" Ричарда Элфмена (1998). В 1996 году совместно с группой Natasha & GooSee ("Наташа и гуси") записала альбом MOST, где выступила в роли вокалистки.С конца 1990-х годов актриса вновь снимается у отечественных режиссеров. В 1999 году под псевдонимом Наталья Обманутая она появилась в картине Григория Константинопольского "8½ долларов", сыграла главные роли в фильмах "Формула счастья" Нели Гульчук (2000), "Подари мне лунный свет" Дмитрия Астрахана (2001), "Жизнь взаймы" Егора Анашкина (2008), "На крыше мира" Станислава Дремова (2008).В 2021 году на российский экран выйдет фильм Влада Фурмана "Наследники" с участием Натальи Андрейченко. Актриса пробовала себя в качестве телеведущей. В 2010 году она стала одним из членов жюри украинского шоу талантов "Украина слезам не верит". В 2011 году совместно с Дмитрием Нагиевым вела реалити-шоу "Мама в законе" на телеканале "Перец".В 1984 году Андрейченко было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР" и вручена Премия Ленинского комсомола. На Международном фестивале в Вальядолиде (Испания) она получила приз за лучшую женскую роль (фильм "Военно-полевой роман"). В 1984 году эта картина была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В 1987 году Наталья Андрейченко была признана лучшей актрисой года по результатам опроса журнала "Советский экран".Андрейченко была дважды замужем. В браке с композитором Максимом Дунаевским у актрисы родился сын; в браке с актером и режиссером Максимилианом Шеллом – дочь. После развода с Максимилианом Шеллом в 2005 году актриса вернулась в Россию, в последнее время много живет в Мексике, где открыла собственный центр духовных практик. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья андрейченко, москва, справки