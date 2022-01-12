https://ria.ru/20220112/aeroport-1767573916.html

Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов

Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов - РИА Новости, 12.01.2022

Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов

Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов в 21.00 мск 12 января (0.00 13 января по времени Нур-Султана), сообщила... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T21:38

2022-01-12T21:38

2022-01-12T21:38

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

москва

одкб

аэрофлот

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767123467_0:77:1507:925_1920x0_80_0_0_0fb1f9fffddd77ec2f071ac0fc5e3c78.jpg

АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов в 21.00 мск 12 января (0.00 13 января по времени Нур-Султана), сообщила пресс-служба воздушной гавани.Ранее пресс-служба отмечала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за протестов в стране, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, расписание рейсов в Алма-Ату и из нее сейчас формируется авиакомпаниями.Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже - эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

https://ria.ru/20220112/odkb-1767541095.html

https://ria.ru/20220112/nazarbaev-1767505314.html

казахстан

алма-ата

москва

нур-султан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, москва, одкб, аэрофлот, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия