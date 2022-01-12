Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220112/aeroport-1767573916.html
Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов
Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов - РИА Новости, 12.01.2022
Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов
Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов в 21.00 мск 12 января (0.00 13 января по времени Нур-Султана), сообщила... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:38
2022-01-12T21:38
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
москва
одкб
аэрофлот
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767123467_0:77:1507:925_1920x0_80_0_0_0fb1f9fffddd77ec2f071ac0fc5e3c78.jpg
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов в 21.00 мск 12 января (0.00 13 января по времени Нур-Султана), сообщила пресс-служба воздушной гавани.Ранее пресс-служба отмечала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за протестов в стране, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, расписание рейсов в Алма-Ату и из нее сейчас формируется авиакомпаниями.Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже - эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html
https://ria.ru/20220112/odkb-1767541095.html
https://ria.ru/20220112/nazarbaev-1767505314.html
казахстан
алма-ата
москва
нур-султан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767123467_257:0:1490:925_1920x0_80_0_0_b7951f02edf0dc4067701436ed033d92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, москва, одкб, аэрофлот, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия
21:38 12.01.2022
 
Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию рейсов

Аэропорт Алма-Аты возвращается к обслуживанию внутренних и международных рейсов

© РИА Новости / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты возобновляет работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов в 21.00 мск 12 января (0.00 13 января по времени Нур-Султана), сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Ранее пресс-служба отмечала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за протестов в стране, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, расписание рейсов в Алма-Ату и из нее сейчас формируется авиакомпаниями.
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
17:26
Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.
Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже - эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
18:01Беспорядки в Казахстане
Вывод сил ОДКБ из Казахстана завершится в течение десяти дней
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
15:08Беспорядки в Казахстане
Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил посол Казахстана
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаМоскваОДКБАэрофлотКасым-Жомарт ТокаевНур-СултанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Госдеп: страны Запада продолжат сдерживать агрессию России против Украины
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
22:22"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Лента новостейМолния
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕГосдеп: страны Запада продолжат сдерживать агрессию России против УкраиныГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России "Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых