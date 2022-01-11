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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/vystuplenie-1767378826.html
Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха"
Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха" - РИА Новости, 11.01.2022
Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха"
Жители казахстанских городов поделились с корреспондентом РИА Новости своими мыслями и ощущениями после выступления президента страны Касыма-Жомарта Токаева во... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:39
2022-01-11T17:39
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
шос
одкб
касым-жомарт токаев
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КОСТАНАЙ (Казахстан), 11 янв - РИА Новости. Жители казахстанских городов поделились с корреспондентом РИА Новости своими мыслями и ощущениями после выступления президента страны Касыма-Жомарта Токаева во вторник. Они рассказали, что его слова встряхнули население и позволили сделать глоток свежего воздуха."Многие мои знакомые, как и я, ждали этого выступления как глоток свежего воздуха. С момента начала всех этих событий, а именно со 2 по 11 января, мы жили в страхе. В нашем городе были беспорядки, люди предъявляли какие-то требования. Вышло так, что это обращение поставило все на свои места и дало ответы на многие вопросы", - сказала 25-летняя жительница Костаная журналист Татьяна.Она отметила, что президент Казахстана затронул все сферы жизни и вопросы, которые волновали население. "Он сказал про утилизационный сбор, впервые объявил, что в стране есть огромная пропасть между богатыми и бедными, а также затронул учителей и молодежь. Все вопросы, которые мы обсуждаем у себя на кухне", - добавила Татьяна."Большая часть казахстанцев, в том числе и я, восприняли его слова с огромным оптимизмом. И мы надеемся, что все, что он сказал, воплотится, и министры все выполнят. Вторая половина жителей относится скептически, потому что красиво говорить можно много, а все это на практике реализовать сложнее", - продолжила она."Если за дни беспорядков мы все осунулись, то сейчас выпрямили спины и вздохнули полной грудью и верим, что 2022 год станет для Казахстана началом чего-то нового после всех потрясений и встряски, которую получило правительство. Пусть, может, и не все будет исполнено, но мы очень надеемся, что станем жить лучше", - рассказала жительница Костаная.С Татьяной согласилась и пенсионерка Ольга из Петропавловска. Она отметила, что президент поставил большие планы, но ему нужно верное правительство, которые поможет воплотить все в жизнь. "Нам очень хочется верить во все слова, но президент не сам все будет воплощать в жизнь, ему нужна хорошая команда и поддержка народа. Будем надеяться на самое лучшее", - сказала она.Кухонные разговоры"Давно уже ходили у нас на кухнях разговоры о власти, как это всегда бывает. И сразу, без церемоний, о самых главных лицах. Вот, мол, Елбасы вроде и ушел, а все равно остался. А новый руководитель, кажется, готов делить с ним власть навсегда. А так не бывает, президент должен быть один", - высказал мнение предприниматель из Павлодара Арман.Он считает, что много разного говорили и о том, зачем единое экономическое пространство, и к чему вступать в ШОС и ОДКБ, ведь у страны нет врагов. "Но вот стряслась беда и сразу все расставила по местам. Те, кто протестовал против завышенных цен на газ, сразу куда-то пропали. А на их место вышли бандиты и погромщики. И люди, которые поддались общему порыву и подключились к бесчинствам", - пояснил Арман."И оказалось, что у нас есть президент, человек решительный и ответственный. Не каждый на его месте решился бы позвать на помощь ОДКБ, ведь сколько криков вокруг этого поднимется и уже поднялось со стороны других стран. Президент правильно действовал, как и положено власти, которая обязана защищать свой народ. Простые люди это понимают, а те, кто кричит обратное, - просто оплаченные провокаторы", - добавил он.
https://ria.ru/20220111/smena-1767358622.html
https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html
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в мире, казахстан, шос, одкб, касым-жомарт токаев
17:39 11.01.2022
 
Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха"

Жители Казахстана назвали выступление президента Токаева "глотком свежего воздуха"

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Читать ria.ru в
КОСТАНАЙ (Казахстан), 11 янв - РИА Новости. Жители казахстанских городов поделились с корреспондентом РИА Новости своими мыслями и ощущениями после выступления президента страны Касыма-Жомарта Токаева во вторник. Они рассказали, что его слова встряхнули население и позволили сделать глоток свежего воздуха.
"Многие мои знакомые, как и я, ждали этого выступления как глоток свежего воздуха. С момента начала всех этих событий, а именно со 2 по 11 января, мы жили в страхе. В нашем городе были беспорядки, люди предъявляли какие-то требования. Вышло так, что это обращение поставило все на свои места и дало ответы на многие вопросы", - сказала 25-летняя жительница Костаная журналист Татьяна.
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Она отметила, что президент Казахстана затронул все сферы жизни и вопросы, которые волновали население. "Он сказал про утилизационный сбор, впервые объявил, что в стране есть огромная пропасть между богатыми и бедными, а также затронул учителей и молодежь. Все вопросы, которые мы обсуждаем у себя на кухне", - добавила Татьяна.
"Большая часть казахстанцев, в том числе и я, восприняли его слова с огромным оптимизмом. И мы надеемся, что все, что он сказал, воплотится, и министры все выполнят. Вторая половина жителей относится скептически, потому что красиво говорить можно много, а все это на практике реализовать сложнее", - продолжила она.
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"Если за дни беспорядков мы все осунулись, то сейчас выпрямили спины и вздохнули полной грудью и верим, что 2022 год станет для Казахстана началом чего-то нового после всех потрясений и встряски, которую получило правительство. Пусть, может, и не все будет исполнено, но мы очень надеемся, что станем жить лучше", - рассказала жительница Костаная.
С Татьяной согласилась и пенсионерка Ольга из Петропавловска. Она отметила, что президент поставил большие планы, но ему нужно верное правительство, которые поможет воплотить все в жизнь. "Нам очень хочется верить во все слова, но президент не сам все будет воплощать в жизнь, ему нужна хорошая команда и поддержка народа. Будем надеяться на самое лучшее", - сказала она.

Кухонные разговоры

"Давно уже ходили у нас на кухнях разговоры о власти, как это всегда бывает. И сразу, без церемоний, о самых главных лицах. Вот, мол, Елбасы вроде и ушел, а все равно остался. А новый руководитель, кажется, готов делить с ним власть навсегда. А так не бывает, президент должен быть один", - высказал мнение предприниматель из Павлодара Арман.
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Он считает, что много разного говорили и о том, зачем единое экономическое пространство, и к чему вступать в ШОС и ОДКБ, ведь у страны нет врагов. "Но вот стряслась беда и сразу все расставила по местам. Те, кто протестовал против завышенных цен на газ, сразу куда-то пропали. А на их место вышли бандиты и погромщики. И люди, которые поддались общему порыву и подключились к бесчинствам", - пояснил Арман.
"И оказалось, что у нас есть президент, человек решительный и ответственный. Не каждый на его месте решился бы позвать на помощь ОДКБ, ведь сколько криков вокруг этого поднимется и уже поднялось со стороны других стран. Президент правильно действовал, как и положено власти, которая обязана защищать свой народ. Простые люди это понимают, а те, кто кричит обратное, - просто оплаченные провокаторы", - добавил он.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанШОСОДКБКасым-Жомарт Токаев
 
 
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