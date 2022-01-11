https://ria.ru/20220111/vystuplenie-1767378826.html

Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха"

Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха" - РИА Новости, 11.01.2022

Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха"

Жители казахстанских городов поделились с корреспондентом РИА Новости своими мыслями и ощущениями после выступления президента страны Касыма-Жомарта Токаева во... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:39

2022-01-11T17:39

2022-01-11T17:39

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

шос

одкб

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_0:0:2209:1244_1920x0_80_0_0_30a84c4d27c719742eb5615dd2d324e9.jpg

КОСТАНАЙ (Казахстан), 11 янв - РИА Новости. Жители казахстанских городов поделились с корреспондентом РИА Новости своими мыслями и ощущениями после выступления президента страны Касыма-Жомарта Токаева во вторник. Они рассказали, что его слова встряхнули население и позволили сделать глоток свежего воздуха."Многие мои знакомые, как и я, ждали этого выступления как глоток свежего воздуха. С момента начала всех этих событий, а именно со 2 по 11 января, мы жили в страхе. В нашем городе были беспорядки, люди предъявляли какие-то требования. Вышло так, что это обращение поставило все на свои места и дало ответы на многие вопросы", - сказала 25-летняя жительница Костаная журналист Татьяна.Она отметила, что президент Казахстана затронул все сферы жизни и вопросы, которые волновали население. "Он сказал про утилизационный сбор, впервые объявил, что в стране есть огромная пропасть между богатыми и бедными, а также затронул учителей и молодежь. Все вопросы, которые мы обсуждаем у себя на кухне", - добавила Татьяна."Большая часть казахстанцев, в том числе и я, восприняли его слова с огромным оптимизмом. И мы надеемся, что все, что он сказал, воплотится, и министры все выполнят. Вторая половина жителей относится скептически, потому что красиво говорить можно много, а все это на практике реализовать сложнее", - продолжила она."Если за дни беспорядков мы все осунулись, то сейчас выпрямили спины и вздохнули полной грудью и верим, что 2022 год станет для Казахстана началом чего-то нового после всех потрясений и встряски, которую получило правительство. Пусть, может, и не все будет исполнено, но мы очень надеемся, что станем жить лучше", - рассказала жительница Костаная.С Татьяной согласилась и пенсионерка Ольга из Петропавловска. Она отметила, что президент поставил большие планы, но ему нужно верное правительство, которые поможет воплотить все в жизнь. "Нам очень хочется верить во все слова, но президент не сам все будет воплощать в жизнь, ему нужна хорошая команда и поддержка народа. Будем надеяться на самое лучшее", - сказала она.Кухонные разговоры"Давно уже ходили у нас на кухнях разговоры о власти, как это всегда бывает. И сразу, без церемоний, о самых главных лицах. Вот, мол, Елбасы вроде и ушел, а все равно остался. А новый руководитель, кажется, готов делить с ним власть навсегда. А так не бывает, президент должен быть один", - высказал мнение предприниматель из Павлодара Арман.Он считает, что много разного говорили и о том, зачем единое экономическое пространство, и к чему вступать в ШОС и ОДКБ, ведь у страны нет врагов. "Но вот стряслась беда и сразу все расставила по местам. Те, кто протестовал против завышенных цен на газ, сразу куда-то пропали. А на их место вышли бандиты и погромщики. И люди, которые поддались общему порыву и подключились к бесчинствам", - пояснил Арман."И оказалось, что у нас есть президент, человек решительный и ответственный. Не каждый на его месте решился бы позвать на помощь ОДКБ, ведь сколько криков вокруг этого поднимется и уже поднялось со стороны других стран. Президент правильно действовал, как и положено власти, которая обязана защищать свой народ. Простые люди это понимают, а те, кто кричит обратное, - просто оплаченные провокаторы", - добавил он.

https://ria.ru/20220111/smena-1767358622.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

https://ria.ru/20220111/besporyadki-1767375906.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, шос, одкб, касым-жомарт токаев