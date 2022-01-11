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Глава МИД Китая призвал не допустить войны в странах Центральной Азии

Глава МИД Китая призвал не допустить войны в странах Центральной Азии - РИА Новости, 11.01.2022

Глава МИД Китая призвал не допустить войны в странах Центральной Азии

Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:15

2022-01-11T05:34

в мире

китай

центральная азия

россия

пекин

совет безопасности оон

ван и (политик)

беспорядки в казахстане

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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой с главой МИД Сергеем Лавровым. Его слова приводит внешнеполитическое ведомство Китая.Он добавил, что "Москва и Пекин должны продолжать углублять координацию и взаимодействие, противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии".Кроме того, Ван И призвал не допустить, чтобы "цветные революции" и "три силы зла" (терроризм, экстремизм, сепаратизм. — Прим. ред.) "вызывали хаос".Министр отметил, что Москве и Пекину следует также помогать странам Центральной Азии бороться с пандемией, развивать экономику, а также принимать усилия для устранения социальной почвы, которая порождает нестабильность.Россия и Китай, по его мнению, должны "поддерживать укрепление координации и взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, чтобы совместно эффективно реагировать на различные вызовы для региональной безопасности".Телефонный разговор Лаврова и Ван И состоялся накануне. Как сообщал МИД России, министры обсудили ситуацию в Казахстане и подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил в события в республике.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767144374.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767153642.html

китай

центральная азия

россия

пекин

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в мире, китай, центральная азия, россия, пекин, совет безопасности оон, ван и (политик)