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Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане

Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане - РИА Новости, 11.01.2022

Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане

Россия не принимает участия в обсуждении, существуют ли риски попыток переворота в Узбекистане, это тема общения Минска и Ташкента, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:40

2022-01-11T12:40

2022-01-11T12:40

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не принимает участия в обсуждении, существуют ли риски попыток переворота в Узбекистане, это тема общения Минска и Ташкента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане. Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить."Скорее это тема для общения между Минском и Ташкентом. В этом ракурсе мы не принимаем участия в этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле опасения Лукашенко о том, что в Узбекистане возможна попытка госпереворота, и даются ли какие-то консультации, рекомендации руководству Узбекистана.

https://ria.ru/20220110/odkb-1767235323.html

минск

ташкент

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в мире, минск, ташкент, дмитрий песков, одкб, александр лукашенко, россия