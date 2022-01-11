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Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане
Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане - РИА Новости, 11.01.2022
Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане
Россия не принимает участия в обсуждении, существуют ли риски попыток переворота в Узбекистане, это тема общения Минска и Ташкента, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:40
2022-01-11T12:40
2022-01-11T12:40
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не принимает участия в обсуждении, существуют ли риски попыток переворота в Узбекистане, это тема общения Минска и Ташкента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане. Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить."Скорее это тема для общения между Минском и Ташкентом. В этом ракурсе мы не принимаем участия в этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле опасения Лукашенко о том, что в Узбекистане возможна попытка госпереворота, и даются ли какие-то консультации, рекомендации руководству Узбекистана.
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в мире, минск, ташкент, дмитрий песков, одкб, александр лукашенко, россия
Песков прокомментировал слова Лукашенко о риске госпереворота в Узбекистане
Песков: Россия не участвует в дискуссии о том, есть ли риски госпереворота в Узбекистане