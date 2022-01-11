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В ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины для борьбы с "омикроном"
В ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины для борьбы с "омикроном" - РИА Новости, 11.01.2022
В ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины для борьбы с "омикроном"
Существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая "омикрон", говорится в распространенных во... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:55
2022-01-11T18:55
2022-01-11T18:55
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
ханс клюге
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая "омикрон", говорится в распространенных во вторник новых, промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения."Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая "омикрон", а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ", - говорится в заявлении.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете заявил о том, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель.Как ожидается, 13 января в Женеве пройдет очередное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.
https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767366758.html
https://ria.ru/20220111/vaktsiny-1767390814.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ханс клюге, омикрон-штамм коронавируса
В ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины для борьбы с "омикроном"
В ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"