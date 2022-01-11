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На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане
На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022
На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане
Главный вывод из событий в Казахстане заключается в необходимости ускорить вступление Украины в НАТО, считает глава комитета Верховной рады по вопросам внешней... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:31
2022-01-11T20:31
в мире
украина
казахстан
киев
одкб
нато
мид украины
евразийский экономический союз
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КИЕВ, 11 янв- РИА Новости. Главный вывод из событий в Казахстане заключается в необходимости ускорить вступление Украины в НАТО, считает глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко."Главный вывод из событий в Казахстане состоит в том, что очень хорошо, что в свое время Украина не присоединилась к Евразийскому экономическому союзу и выбрала путь интеграции в ЕС и вступления в НАТО. Поскольку иначе мы оказались в похожей ситуации, что и Казахстан сейчас. Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала. Еще один урок из этих событий – необходимо ускорить вступление Украины в НАТО. Однако, к сожалению, решение этого вопроса не зависит от нашей воли", - сказал депутат в интервью изданию "Цензор. НЕТ", опубликованном во вторник. По его мнению, Киеву не стоит вмешиваться в ситуацию в Казахстане, так как это внутренние дело этой страны."Вместе с тем мы можем заявить свою позицию по поводу недопустимости вмешательства России под прикрытием ОДКБ во внутренние дела Казахстана, поскольку оно противоречит основным принципам международного права", - сказал Мережко.Ранее МИД Украины осудил насилие в ходе беспорядков Казахстане и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны. Также в МИД Украины заявили, что будут продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220111/zelenskiy-1767360311.html
https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html
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в мире, украина, казахстан, киев, одкб, нато, мид украины, евразийский экономический союз, касым-жомарт токаев, россия
20:31 11.01.2022
 
На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане

Депутат Рады Мережко призвал ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 янв- РИА Новости. Главный вывод из событий в Казахстане заключается в необходимости ускорить вступление Украины в НАТО, считает глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко.
"Главный вывод из событий в Казахстане состоит в том, что очень хорошо, что в свое время Украина не присоединилась к Евразийскому экономическому союзу и выбрала путь интеграции в ЕС и вступления в НАТО. Поскольку иначе мы оказались в похожей ситуации, что и Казахстан сейчас. Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала. Еще один урок из этих событий – необходимо ускорить вступление Украины в НАТО. Однако, к сожалению, решение этого вопроса не зависит от нашей воли", - сказал депутат в интервью изданию "Цензор. НЕТ", опубликованном во вторник. По его мнению, Киеву не стоит вмешиваться в ситуацию в Казахстане, так как это внутренние дело этой страны.
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"Вместе с тем мы можем заявить свою позицию по поводу недопустимости вмешательства России под прикрытием ОДКБ во внутренние дела Казахстана, поскольку оно противоречит основным принципам международного права", - сказал Мережко.
Ранее МИД Украины осудил насилие в ходе беспорядков Казахстане и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны. Также в МИД Украины заявили, что будут продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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