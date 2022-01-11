https://ria.ru/20220111/ukraina-1767295291.html

США пообещали не решать вопросы вокруг Украины без ее участия

США пообещали не решать вопросы вокруг Украины без ее участия - РИА Новости, 11.01.2022

США пообещали не решать вопросы вокруг Украины без ее участия

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман пообещала заместителю украинского министра иностранных дел Эмине Джапаровой не принимать решения по Украине без участия... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:36

2022-01-11T11:36

2022-01-11T11:39

в мире

украина

сша

нато

венди шерман

совет россия-нато

эмине джапарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман пообещала заместителю украинского министра иностранных дел Эмине Джапаровой не принимать решения по Украине без участия Киева.Джапарова ранее в интервью телеканалу Itv News на фоне переговоров РФ-США в Женеве заявила, что Украина доверяет США как "надежному" и "стратегическому" партнеру". Она подчеркнула, что Украина верит в систему и институты США."Эмине Джапарова, спасибо вам. США связаны со всеми нашими союзниками и партнерами, включая Украину, на всех уровнях, и это будет продолжаться в эти дни и недели. Как мы говорим: "Ничего о вас не при вас". Мы не будем принимать решения по Украине без Украины", - ответила Шерман на заявления Джапаровой в Twitter.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220111/ucheniya-1767259330.html

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, нато, венди шерман, совет россия-нато, эмине джапарова, ситуация в днр и лнр, россия