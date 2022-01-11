https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html

Киев в страхе. Россия и США задумали разделить Украину

На Украине испугались "неприятного звоночка" на переговорах России и США - РИА Новости, 11.01.2022

Киев в страхе. Россия и США задумали разделить Украину

Политолог Виталий Кулик в статье для "Главреда" назвал "неблагоприятным звоночком" для Украины проведение переговоров между Россией и США в вопросе... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:15

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виталий кулик

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Политолог Виталий Кулик в статье для "Главреда" назвал "неблагоприятным звоночком" для Украины проведение переговоров между Россией и США в вопросе стратегической стабильности.По его мнению, Москва и Вашингтон могут обсуждать страну с точки зрения раздела сфер влияния.Автор публикации считает, что в таком случае ставится вопрос о существовании зон с исключительными интересами сторон, а также зон с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются не использовать "определенные средства воздействия".Кулик призвал Киев осторожно анализировать информацию об итогах переговоров России и США. Также, по его словам, украинские власти "должны быть наступательными" в позиции с Вашингтоном, чтобы не допустить реализацию им моделей, которые "наносят вред" интересам страны.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.

https://ria.ru/20220111/krym-1767255306.html

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, вена, нато, россия, виталий кулик