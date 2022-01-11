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Киев в страхе. Россия и США задумали разделить Украину
На Украине испугались "неприятного звоночка" на переговорах России и США - РИА Новости, 11.01.2022
Киев в страхе. Россия и США задумали разделить Украину
Политолог Виталий Кулик в статье для "Главреда" назвал "неблагоприятным звоночком" для Украины проведение переговоров между Россией и США в вопросе... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:15
2022-01-11T04:15
в мире
украина
киев
сша
вена
нато
россия
виталий кулик
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Политолог Виталий Кулик в статье для "Главреда" назвал "неблагоприятным звоночком" для Украины проведение переговоров между Россией и США в вопросе стратегической стабильности.По его мнению, Москва и Вашингтон могут обсуждать страну с точки зрения раздела сфер влияния.Автор публикации считает, что в таком случае ставится вопрос о существовании зон с исключительными интересами сторон, а также зон с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются не использовать "определенные средства воздействия".Кулик призвал Киев осторожно анализировать информацию об итогах переговоров России и США. Также, по его словам, украинские власти "должны быть наступательными" в позиции с Вашингтоном, чтобы не допустить реализацию им моделей, которые "наносят вред" интересам страны.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
https://ria.ru/20220111/krym-1767255306.html
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украина
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в мире, украина, киев, сша, вена, нато, россия, виталий кулик
04:15 11.01.2022
 
На Украине испугались "неприятного звоночка" на переговорах России и США

Политолог Кулик: Украина может стать жертвой раздела сфер влияния между Россией и США

© AP Photo / Efrem Lukatsky Софийский собор в Киеве
 Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Политолог Виталий Кулик в статье для "Главреда" назвал "неблагоприятным звоночком" для Украины проведение переговоров между Россией и США в вопросе стратегической стабильности.
По его мнению, Москва и Вашингтон могут обсуждать страну с точки зрения раздела сфер влияния.
"В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это — опасно для Украины", — подчеркнул Кулик.
Автор публикации считает, что в таком случае ставится вопрос о существовании зон с исключительными интересами сторон, а также зон с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются не использовать "определенные средства воздействия".
"То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий", — заключил политолог.
Кулик призвал Киев осторожно анализировать информацию об итогах переговоров России и США. Также, по его словам, украинские власти "должны быть наступательными" в позиции с Вашингтоном, чтобы не допустить реализацию им моделей, которые "наносят вред" интересам страны.
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
02:20
NI: Запад может признать Крым российским на переговорах по Украине
Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
01:34
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
 
В миреУкраинаКиевСШАВенаНАТОРоссияВиталий Кулик
 
 
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