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Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Подмосковье в 2021 году

Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Подмосковье в 2021 году - РИА Новости, 11.01.2022

Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Подмосковье в 2021 году

Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:19

2022-01-11T13:19

2022-01-11T13:19

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике Подмосковья.Согласно справке пресс-службы, к концу 2021 года на торги было выставлено 3,1 тысяча объектов, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Сумма итоговых цен от аренды и продажи объектов в ходе земельно-имущественных торгов составила более 5 млрд рублей и превысила начальные значения на 220%.В ведомстве добавили, что количество участников конкурентных процедур составило 4,8 человека на лот, что превышает показатель 2020 года на 14%."Самыми многочисленными, конечно же, стали торги по аренде земельных участков под ИЖС/ЛПХ. Среднее количество участников на таких торгах составляет 5 претендентов на лот, а максимальное – 43", - добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20211228/tramvay-1765883422.html

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экономика, московская область (подмосковье)