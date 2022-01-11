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Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Подмосковье в 2021 году
Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Подмосковье в 2021 году - РИА Новости, 11.01.2022
Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Подмосковье в 2021 году
Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:19
2022-01-11T13:19
2022-01-11T13:19
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике Подмосковья.Согласно справке пресс-службы, к концу 2021 года на торги было выставлено 3,1 тысяча объектов, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Сумма итоговых цен от аренды и продажи объектов в ходе земельно-имущественных торгов составила более 5 млрд рублей и превысила начальные значения на 220%.В ведомстве добавили, что количество участников конкурентных процедур составило 4,8 человека на лот, что превышает показатель 2020 года на 14%."Самыми многочисленными, конечно же, стали торги по аренде земельных участков под ИЖС/ЛПХ. Среднее количество участников на таких торгах составляет 5 претендентов на лот, а максимальное – 43", - добавили в пресс-службе.
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экономика, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Свыше 3 тысяч объектов было выставлено на торги в Московской области
в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы, к концу 2021 года на торги было выставлено 3,1 тысяча объектов, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Сумма итоговых цен от аренды и продажи объектов в ходе земельно-имущественных торгов составила более 5 млрд рублей и превысила начальные значения на 220%.
"В 2021 году Комитетом по конкурентной политике Московской области успешно проведена 2 281 процедура торгов, из которых 61% составили конкурентные процедуры с количеством участников 2 и более, тем самым превысив показатели 2020 года почти на 10%", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что количество участников конкурентных процедур составило 4,8 человека на лот, что превышает показатель 2020 года на 14%.
"Самыми многочисленными, конечно же, стали торги по аренде земельных участков под ИЖС/ЛПХ. Среднее количество участников на таких торгах составляет 5 претендентов на лот, а максимальное – 43", - добавили в пресс-службе.