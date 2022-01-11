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Наука
https://ria.ru/20220111/tekhno-1765410724.html
Новый web, альтернатива смартфону: как изменится среда обитания в 2022-м
Новый web, альтернатива смартфону: как изменится среда обитания в 2022-м - РИА Новости, 11.01.2022
Новый web, альтернатива смартфону: как изменится среда обитания в 2022-м
Наступивший год обещает быть богатым на умные устройства и технологии, связанные с ними. Вместе с плановыми обновлениями нас ждут и новые вещи вроде виртуальной РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:12
наука
технологии
марк цукерберг
сергей когогин
google android
apple iphone
джек дорси
facebook
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Наступивший год обещает быть богатым на умные устройства и технологии, связанные с ними. Вместе с плановыми обновлениями нас ждут и новые вещи вроде виртуальной реальности в метавселенной бывшей Facebook. На что стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Samsung Galaxy S22Одной из первых новинок станет серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 — премьера должна состояться уже в январе, после чего трубки поступят в продажу в России. Южнокорейский технологический гигант традиционно покажет три модели: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Устройства, которые считаются главными конкурентами iPhone, значительно изменятся, задав планку остальным производителям Android-смартфонов. Платформа в зависимости от рынка — Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Внешний вид пока держат в секрете, но инсайдеры считают, что базовый S22 и Plus будут напоминать предшественников, а вот топовому Ultra достанется новый дизайн. И максимум новых технологий Samsung — от передового камерного блока до задней панели из переработанных материалов. Все модели получат AMOLED-экраны с высокой частотой обновления картинки, россыпь интерфейсов и будут работать "из коробки" на One UI 4.0, основанном на Android.Fuchsia OSС Samsung связана и другая перспективная разработка — операционная система Fuchsia. Новая ОС Google со второй половины десятых будоражит гиков, которые даже называли ее заменой вездесущему Android. Теперь же инсайдеры один за другим заявляют, что южнокорейская компания планирует начать переход на эту самую Fuchsia. Интриги добавляет то, что сама Google как бы забыла об операционной системе, зато ее элементы обнаружились в малоизвестном в России умном экране Google Nest Hub. В Fuchsia отказались от ядра Linux в пользу Zircon и предлагают ряд преимуществ по сравнению с Android. Это операционка нового поколения — акцент не столько на смартфонах, сколько на различных гаджетах, включая и элементы умного дома. Возможно, именно в наступившем году Google решит вывести ее из тени Fuchsia OS, для этого у "корпорации добра" есть все: от пользовательского интерфейса до полной совместимости с Android-приложениями.Web 3.0Еще одна технология, которая окажется в центре внимания, — Web 3.0. Концепцию "нового интернета" сформулировали еще в конце нулевых, когда преемника Web 2.0 представляли как углубленное взаимодействие интернета с физическим миром. Позже технологию часто соотносили с модным блокчейном, элементов которого все больше. О децентрализации интернета (или его сегментов), который в итоге станет криптоинтернетом, пока говорить рано, но Web 3.0 действительно понемногу наступает. В конце минувшего года сооснователь Twitter и CEO Block Джек Дорси назвал эту технологию "централизованным предприятием под другим лейблом, которым владеют венчурные компании". Илон Маск считает Web 3.0 скорее модным словом, чем реальностью. Но посмотрите, что происходит с NFT — невзаимозаменяемыми токенами, закрепляющими право собственности на цифровые активы, — и вы оцените перспективы.Метавселенная MetaМарк Цукерберг не только объявил о переименовании Facebook Inc. в Meta Platforms, но и анонсировал создание метавселенной. В наступившем году мир увидит первые плоды этой технологии, основанной на дополненной и виртуальной реальности. Фактически Facebook (она же Meta) готовит рынку триумфальное возвращение AR и VR, забуксовавшие в первой половине десятых. Ведь сейчас редко покупают шлемы виртуальной реальности — контента для него мало, а его качество часто не выдерживает никакой критики. В Meta же решили пойти дальше видеоигр и технодемок, придав цифровому пространству социальное измерение. Но этим дело не ограничится — Марк Цукерберг позиционирует метавселенную как "олицетворенный интернет", наполненный новым опытом, недоступным в двухмерных сайтах и программах. Одна из таких возможностей — конференции и встречи в виртуальной реальности на базе Facebook, где можно создать свой цифровой аватар. Впрочем, даже в самой Meta признают, что переход в метавселенную займет не один год — железо и софт еще только в начале пути к полноценному VR.Очки Apple GlassВряд ли такая инновационная компания, как Apple, останется в стороне от "нового интернета". То, что в наступившем году в Купертино представят устройство дополненной реальности, подтверждает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Речь об AR-гарнитуре с функциями VR. Очки (или шлем) получат мощный процессор и экраны, а значит, станут самостоятельным гаджетом, не требующим подключения к смартфону или компьютеру. Еще в 2017-м появилась платформа ARKit, на которой в iPhone и iPad развивают сервисы с применением дополненной реальности. Для этого же Apple планомерно внедряет в свои наиболее продвинутые планшеты и смартфоны лидар, нужный не столько как дальномер, сколько как 3D-сканер. В перспективе очки виртуальной реальности смогут и вовсе заменить iPhone, сделав достоянием истории современные смартфоны, как это случилось с кнопочными трубками 15 лет назад.Электромобиль "Кама"Возможно, вы слышали о прототипе "Камы-1", созданном КамАЗом в 2020-м, который так и остался демонстратором технологий. А вот "Кама" (без цифр в названии) имеет все шансы стать первым серийным отечественным электрокаром. Как заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин, эта модель будет принципиально отличаться от компактного прототипа. Известно, что новинка будет на метр длиннее "Камы-1", а дальность хода составит 450 километров. Для производства, возможно, построят отдельный завод. В проекте, который представят в первой половине года, преобладают российские компоненты. А вот сроки запуска в серию пока не раскрывают. Как и стоимость — "Каме-1" в 2020-м обещали ценник от 1,2 миллиона рублей.Процессоры "Байкал-L" и "Байкал-S2"И если электромобили российские компании только собираются выпускать, то отечественные процессоры уже реальность. Линейка чипов "Байкал" вскоре пополнится новинками "Байкал-L" и "Байкал-S2". "L" на 12-нм техпроцессе с архитектурой ARMv9 предназначен для компьютеров, в том числе и для высокопроизводительного ноутбука корпоративного класса. Его ближайший аналог — Lenovo ThinkPad L13 с процессором Intel Core i7. "S2", который будет изготавливаться по гораздо более тонкому 6-нм техпроцессу с применением ядер ARM Neoverse-N2, планируется использовать в дата-центрах для облачных вычислений. Российское железо обещают сделать конкурентоспособным, в том числе по цене.
https://ria.ru/20211207/metavselennaya-1762518697.html
https://ria.ru/20211222/elektromobil-1764971127.html
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технологии, марк цукерберг, сергей когогин, google android, apple iphone, джек дорси, facebook, samsung
08:00 11.01.2022 (обновлено: 08:12 11.01.2022)
 

Новый web, альтернатива смартфону: как изменится среда обитания в 2022-м

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧеловек в очках виртуальной реальности
Человек в очках виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Наступивший год обещает быть богатым на умные устройства и технологии, связанные с ними. Вместе с плановыми обновлениями нас ждут и новые вещи вроде виртуальной реальности в метавселенной бывшей Facebook. На что стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.

Samsung Galaxy S22

© LetsgodigitalSamsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
© Letsgodigital
Samsung Galaxy S22
Одной из первых новинок станет серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 — премьера должна состояться уже в январе, после чего трубки поступят в продажу в России. Южнокорейский технологический гигант традиционно покажет три модели: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Устройства, которые считаются главными конкурентами iPhone, значительно изменятся, задав планку остальным производителям Android-смартфонов. Платформа в зависимости от рынка — Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Внешний вид пока держат в секрете, но инсайдеры считают, что базовый S22 и Plus будут напоминать предшественников, а вот топовому Ultra достанется новый дизайн. И максимум новых технологий Samsung — от передового камерного блока до задней панели из переработанных материалов. Все модели получат AMOLED-экраны с высокой частотой обновления картинки, россыпь интерфейсов и будут работать "из коробки" на One UI 4.0, основанном на Android.

Fuchsia OS

© GoogleGoogle Nest Hub на Fuchsia OS
Google Nest Hub на Fuchsia OS
© Google
Google Nest Hub на Fuchsia OS
С Samsung связана и другая перспективная разработка — операционная система Fuchsia. Новая ОС Google со второй половины десятых будоражит гиков, которые даже называли ее заменой вездесущему Android. Теперь же инсайдеры один за другим заявляют, что южнокорейская компания планирует начать переход на эту самую Fuchsia. Интриги добавляет то, что сама Google как бы забыла об операционной системе, зато ее элементы обнаружились в малоизвестном в России умном экране Google Nest Hub. В Fuchsia отказались от ядра Linux в пользу Zircon и предлагают ряд преимуществ по сравнению с Android. Это операционка нового поколения — акцент не столько на смартфонах, сколько на различных гаджетах, включая и элементы умного дома. Возможно, именно в наступившем году Google решит вывести ее из тени Fuchsia OS, для этого у "корпорации добра" есть все: от пользовательского интерфейса до полной совместимости с Android-приложениями.

Web 3.0

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете
Еще одна технология, которая окажется в центре внимания, — Web 3.0. Концепцию "нового интернета" сформулировали еще в конце нулевых, когда преемника Web 2.0 представляли как углубленное взаимодействие интернета с физическим миром. Позже технологию часто соотносили с модным блокчейном, элементов которого все больше. О децентрализации интернета (или его сегментов), который в итоге станет криптоинтернетом, пока говорить рано, но Web 3.0 действительно понемногу наступает. В конце минувшего года сооснователь Twitter и CEO Block Джек Дорси назвал эту технологию "централизованным предприятием под другим лейблом, которым владеют венчурные компании". Илон Маск считает Web 3.0 скорее модным словом, чем реальностью. Но посмотрите, что происходит с NFT — невзаимозаменяемыми токенами, закрепляющими право собственности на цифровые активы, — и вы оцените перспективы.

Метавселенная Meta

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Марк Цукерберг не только объявил о переименовании Facebook Inc. в Meta Platforms, но и анонсировал создание метавселенной. В наступившем году мир увидит первые плоды этой технологии, основанной на дополненной и виртуальной реальности. Фактически Facebook (она же Meta) готовит рынку триумфальное возвращение AR и VR, забуксовавшие в первой половине десятых. Ведь сейчас редко покупают шлемы виртуальной реальности — контента для него мало, а его качество часто не выдерживает никакой критики. В Meta же решили пойти дальше видеоигр и технодемок, придав цифровому пространству социальное измерение. Но этим дело не ограничится — Марк Цукерберг позиционирует метавселенную как "олицетворенный интернет", наполненный новым опытом, недоступным в двухмерных сайтах и программах. Одна из таких возможностей — конференции и встречи в виртуальной реальности на базе Facebook, где можно создать свой цифровой аватар. Впрочем, даже в самой Meta признают, что переход в метавселенную займет не один год — железо и софт еще только в начале пути к полноценному VR.
Логотип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:34
Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook

Очки Apple Glass

© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Richard Vogel
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Вряд ли такая инновационная компания, как Apple, останется в стороне от "нового интернета". То, что в наступившем году в Купертино представят устройство дополненной реальности, подтверждает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Речь об AR-гарнитуре с функциями VR. Очки (или шлем) получат мощный процессор и экраны, а значит, станут самостоятельным гаджетом, не требующим подключения к смартфону или компьютеру. Еще в 2017-м появилась платформа ARKit, на которой в iPhone и iPad развивают сервисы с применением дополненной реальности. Для этого же Apple планомерно внедряет в свои наиболее продвинутые планшеты и смартфоны лидар, нужный не столько как дальномер, сколько как 3D-сканер. В перспективе очки виртуальной реальности смогут и вовсе заменить iPhone, сделав достоянием истории современные смартфоны, как это случилось с кнопочными трубками 15 лет назад.

Электромобиль "Кама"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектромобиль "Кама-1" на выставке ВУЗПРОМЭКСПО — 2020 в Москве
Электромобиль Кама-1 на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Электромобиль "Кама-1" на выставке ВУЗПРОМЭКСПО — 2020 в Москве
Возможно, вы слышали о прототипе "Камы-1", созданном КамАЗом в 2020-м, который так и остался демонстратором технологий. А вот "Кама" (без цифр в названии) имеет все шансы стать первым серийным отечественным электрокаром. Как заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин, эта модель будет принципиально отличаться от компактного прототипа. Известно, что новинка будет на метр длиннее "Камы-1", а дальность хода составит 450 километров. Для производства, возможно, построят отдельный завод. В проекте, который представят в первой половине года, преобладают российские компоненты. А вот сроки запуска в серию пока не раскрывают. Как и стоимость — "Каме-1" в 2020-м обещали ценник от 1,2 миллиона рублей.

Процессоры "Байкал-L" и "Байкал-S2"

© Байкал электрониксBaikal-M
Baikal-M
© Байкал электроникс
Baikal-M
И если электромобили российские компании только собираются выпускать, то отечественные процессоры уже реальность. Линейка чипов "Байкал" вскоре пополнится новинками "Байкал-L" и "Байкал-S2". "L" на 12-нм техпроцессе с архитектурой ARMv9 предназначен для компьютеров, в том числе и для высокопроизводительного ноутбука корпоративного класса. Его ближайший аналог — Lenovo ThinkPad L13 с процессором Intel Core i7. "S2", который будет изготавливаться по гораздо более тонкому 6-нм техпроцессу с применением ядер ARM Neoverse-N2, планируется использовать в дата-центрах для облачных вычислений. Российское железо обещают сделать конкурентоспособным, в том числе по цене.
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