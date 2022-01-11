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В Петербурге обвиняемая в убийстве мужа модель просит назначить присяжных
В Петербурге обвиняемая в убийстве мужа модель просит назначить присяжных - РИА Новости, 11.01.2022
В Петербурге обвиняемая в убийстве мужа модель просит назначить присяжных
Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, просит рассмотреть ее дело с участием присяжных, ходатайство об этом поступило в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:44
2022-01-11T15:17
происшествия
санкт-петербург
дзержинский
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, просит рассмотреть ее дело с участием присяжных, ходатайство об этом поступило в Дзержинский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Дзержинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Лилии Судаковой. Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Судакова обвиняется в ч.1 ст.105 УК РФ. (Убийство). Санкция по этой статье предусматривают наказание лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома 16 по улице Гагаринская в ходе конфликта ударила ножом мужа в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе.Ранее сообщалось о том, что в ноябре 2021 года суд изменил меру пресечения Судаковой с заключения под стражу на домашний арест, а также ей была переквалифицирована статья с ч.4 ст.111 УК РФ (Нанесение тяжкого вреда здоровью) на по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).
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происшествия, санкт-петербург, дзержинский, россия
14:44 11.01.2022 (обновлено: 15:17 11.01.2022)
 
В Петербурге обвиняемая в убийстве мужа модель просит назначить присяжных

В Петербурге обвиняемая в убийстве мужа фотомодель Судакова попросила о суде присяжных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, просит рассмотреть ее дело с участием присяжных, ходатайство об этом поступило в Дзержинский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Дзержинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Лилии Судаковой. Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 20:26
В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель
Судакова обвиняется в ч.1 ст.105 УК РФ. (Убийство). Санкция по этой статье предусматривают наказание лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома 16 по улице Гагаринская в ходе конфликта ударила ножом мужа в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе.
Ранее сообщалось о том, что в ноябре 2021 года суд изменил меру пресечения Судаковой с заключения под стражу на домашний арест, а также ей была переквалифицирована статья с ч.4 ст.111 УК РФ (Нанесение тяжкого вреда здоровью) на по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).
 
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