https://ria.ru/20220111/sud-1767331833.html

В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда

В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда - РИА Новости, 11.01.2022

В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда

Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды Санкт-Петербурга получили письма о "минировании", сообщили в объединённой пресс-службе судов города. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:11

2022-01-11T14:11

2022-01-11T14:11

происшествия

санкт-петербург

коммерческая недвижимость

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды Санкт-Петербурга получили письма о "минировании", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Слушатели не допускаются, лишних людей в зданиях нет. Письма будут переданы в полицию", - сообщили в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html

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происшествия, санкт-петербург, коммерческая недвижимость, россия