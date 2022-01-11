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В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда
В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда - РИА Новости, 11.01.2022
В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда
Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды Санкт-Петербурга получили письма о "минировании", сообщили в объединённой пресс-службе судов города. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:11
2022-01-11T14:11
2022-01-11T14:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды Санкт-Петербурга получили письма о "минировании", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Слушатели не допускаются, лишних людей в зданиях нет. Письма будут переданы в полицию", - сообщили в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html
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происшествия, санкт-петербург, коммерческая недвижимость, россия
В Петербурге неизвестные угрожали взорвать три районных суда
Три районных суда в Петербурге получили письма с сообщениями о минировании зданий