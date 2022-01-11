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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/strelba-1767384173.html
Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков
Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков - РИА Новости, 11.01.2022
Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков
Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алма-Аты во время беспорядков в городе, рассказал РИА Новости очевидец событий. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:00
2022-01-11T18:06
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМ-АТА, 11 янв – РИА Новости. Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алма-Аты во время беспорядков в городе, рассказал РИА Новости очевидец событий."Мой знакомый погиб. Они с другом стояли и пытались уехать. Такси словить или кто подвезет. Он увидел машину, махнул рукой. Машина остановилась, оттуда начали стрелять. Зачем, непонятно. Террористы. Это было в городе, не на окраине", - рассказал РИА Новости житель крупнейшего города и первой столицы Казахстана.Другой очевидец рассказал, как машину его родственника обстреляли на дороге города. "Мы по телефону разговаривали с ним - он сказал, что ранен, родственник мой. Ехал из центра, на дорогу вышли люди, он начал объезжать, они начали стрелять. Пуля попала в дверь и пробила спинку сиденья, попала в спину", - рассказал местный житель.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220111/almaty-1767300652.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766661772.html
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в мире, казахстан, алма-ата
18:00 11.01.2022 (обновлено: 18:06 11.01.2022)
 
Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков

Очевидец: неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алма-Аты во время беспорядков

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРазбитые витрины магазина в Алма-Ате
Разбитые витрины магазина в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Разбитые витрины магазина в Алма-Ате
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АЛМ-АТА, 11 янв – РИА Новости. Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алма-Аты во время беспорядков в городе, рассказал РИА Новости очевидец событий.
"Мой знакомый погиб. Они с другом стояли и пытались уехать. Такси словить или кто подвезет. Он увидел машину, махнул рукой. Машина остановилась, оттуда начали стрелять. Зачем, непонятно. Террористы. Это было в городе, не на окраине", - рассказал РИА Новости житель крупнейшего города и первой столицы Казахстана.
Это все было так спланировано – житель Алматы о протестах - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестахОчевидец протестов в Алматы Юрий рассказал о ходе несанкционированных акций.
Другой очевидец рассказал, как машину его родственника обстреляли на дороге города. "Мы по телефону разговаривали с ним - он сказал, что ранен, родственник мой. Ехал из центра, на дорогу вышли люди, он начал объезжать, они начали стрелять. Пуля попала в дверь и пробила спинку сиденья, попала в спину", - рассказал местный житель.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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