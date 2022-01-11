https://ria.ru/20220111/strelba-1767384173.html

Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков

Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков - РИА Новости, 11.01.2022

Очевидец рассказал о стрельбе в людей на улицах Алма-Аты в дни беспорядков

Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алма-Аты во время беспорядков в городе, рассказал РИА Новости очевидец событий. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:00

2022-01-11T18:00

2022-01-11T18:06

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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АЛМ-АТА, 11 янв – РИА Новости. Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алма-Аты во время беспорядков в городе, рассказал РИА Новости очевидец событий."Мой знакомый погиб. Они с другом стояли и пытались уехать. Такси словить или кто подвезет. Он увидел машину, махнул рукой. Машина остановилась, оттуда начали стрелять. Зачем, непонятно. Террористы. Это было в городе, не на окраине", - рассказал РИА Новости житель крупнейшего города и первой столицы Казахстана.Другой очевидец рассказал, как машину его родственника обстреляли на дороге города. "Мы по телефону разговаривали с ним - он сказал, что ранен, родственник мой. Ехал из центра, на дорогу вышли люди, он начал объезжать, они начали стрелять. Пуля попала в дверь и пробила спинку сиденья, попала в спину", - рассказал местный житель.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/almaty-1767300652.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766661772.html

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в мире, казахстан, алма-ата