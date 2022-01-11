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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/sobyanin-1767361970.html
В Москве уже значительное количество заболевших "омикроном", заявил Собянин
В Москве уже значительное количество заболевших "омикроном", заявил Собянин - РИА Новости, 11.01.2022
В Москве уже значительное количество заболевших "омикроном", заявил Собянин
В Москве уже значительное количество заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон", и эта цифра быстро растет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:27
2022-01-11T16:37
распространение коронавируса
москва
общество
сергей собянин
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Москве уже значительное количество заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон", и эта цифра быстро растет, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Но что тревожит… Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон". И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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москва, общество, сергей собянин, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
16:27 11.01.2022 (обновлено: 16:37 11.01.2022)
 
В Москве уже значительное количество заболевших "омикроном", заявил Собянин

Мэр Собянин: в Москве уже значительное количество заболевших "омикроном"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи возле нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи возле нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Москве уже значительное количество заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон", и эта цифра быстро растет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Но что тревожит… Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон". И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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