https://ria.ru/20220111/sneg-1767315419.html

Более 50 тысяч кубометров снега убрали с дорог Подмосковья за сутки

Более 50 тысяч кубометров снега убрали с дорог Подмосковья за сутки - РИА Новости, 11.01.2022

Более 50 тысяч кубометров снега убрали с дорог Подмосковья за сутки

Более 50 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Московской области за сутки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:59

2022-01-11T12:59

2022-01-11T12:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

автомобильные дороги

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Московской области за сутки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В работах по уборке проезжей части задействовано свыше 1,7 тысячи единиц спецтехники."В настоящий момент продолжаются работы по очистке дорог и посадочных площадок. За вчерашний день очищено 6 тысяч километров тротуаров и пешеходных дорожек. За сутки вывезено более 50 тысяч кубометров снега. Весь снег должен быть убран к концу недели", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.

https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767134797.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), автомобильные дороги