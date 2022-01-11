https://ria.ru/20220111/snaryad-1767254827.html

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 11.01.2022

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:39

2022-01-11T01:39

2022-01-11T02:54

в мире

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

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СЕУЛ, 11 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Военные анализируют дополнительную информацию о снаряде.Как сообщил канал NHK со ссылкой на правительство Японии, это могла быть баллистическая ракета. Власти создали кризисный штаб. По информации агентства Киодо, снаряд упал вне исключительной зоны страны, данных об ущербе не поступало.Это уже второй тест вооружений КНДР в этом году. Предыдущий состоялся 5 января. Позже Северная Корея сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".

https://ria.ru/20220110/kndr-1767247855.html

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея