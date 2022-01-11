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КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 11.01.2022
КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:39
2022-01-11T02:54
в мире
кндр (северная корея)
японское море
сеул
южная корея
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СЕУЛ, 11 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Военные анализируют дополнительную информацию о снаряде.Как сообщил канал NHK со ссылкой на правительство Японии, это могла быть баллистическая ракета. Власти создали кризисный штаб. По информации агентства Киодо, снаряд упал вне исключительной зоны страны, данных об ущербе не поступало.Это уже второй тест вооружений КНДР в этом году. Предыдущий состоялся 5 января. Позже Северная Корея сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".
https://ria.ru/20220110/kndr-1767247855.html
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея
01:39 11.01.2022 (обновлено: 02:54 11.01.2022)
 
КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 янв РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске — Прим. ред.)", — информирует агентство.

Военные анализируют дополнительную информацию о снаряде.
Как сообщил канал NHK со ссылкой на правительство Японии, это могла быть баллистическая ракета. Власти создали кризисный штаб. По информации агентства Киодо, снаряд упал вне исключительной зоны страны, данных об ущербе не поступало.
Это уже второй тест вооружений КНДР в этом году. Предыдущий состоялся 5 января. Позже Северная Корея сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 23:00
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореСеулЮжная Корея
 
 
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