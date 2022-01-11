https://ria.ru/20220111/smena-1767358622.html

Эксперт объяснила смену министра энергетики Казахстана

Эксперт объяснила смену министра энергетики Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперт объяснила смену министра энергетики Казахстана

Руководство Казахстана сменило министра энергетики, чтобы показать свое внимание к мнению протестующих, смысла в кардинальных переменах в правительстве не было, РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:12

2022-01-11T16:12

2022-01-11T16:12

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководство Казахстана сменило министра энергетики, чтобы показать свое внимание к мнению протестующих, смысла в кардинальных переменах в правительстве не было, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Юлия Никитина.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министры иностранных, внутренних дел и обороны Казахстана сохранили свои посты, при этом был назначен новый министр энергетики."Исчезновение" первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с политического горизонта в этом плане - тоже мощный сигнал для населения, подчеркнула эксперт. "Общество может удовлетвориться, что ушел Назарбаев из политики и сменен министр", - добавила она.Никитина отметила, что последующие меры правительства не приведут незамедлительно к улучшению жизни простых людей, на это потребуется время, в этом плане смысла кардинально менять правительство не было.Президент Казахстана распустил предыдущее правительство 5 января на фоне протестов, после этого все министры были исполняющими обязанности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767350602.html

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в мире, казахстан, алма-ата, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев