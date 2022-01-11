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В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек
В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:06
2022-01-11T14:06
экономика
общество
продукты
калининград
москва
госдума рф
российская академия наук
ярослав нилов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для малообеспеченных граждан, предложил использовать сертификаты на продовольствие и лекарства.Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил РИА Новости, что рост цен на продукты может привести к тому, что в стране появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных, он призвал не бояться такого решения - такая практика используется во многих странах. Подобная инициатива не впервые выдвигается в России как со стороны законодателей, так и министерств."Мы давно внесли в Госдуму проект закона, по которому нуждающимся гражданам предоставляются продовольственно-лекарственные сертификаты с определенным номиналом. Перечень продуктов и лекарственных средств утверждает правительство, и гражданин самостоятельно определяет, когда и в каком количестве использовать сертификаты", - рассказал Нилов РИА Новости, добавив, что у карточек есть "определенные негативные подтексты".Также он сообщил, что в виде дополнительной социальной меры данная инициатива должна быть проведена на федеральном уровне, чтобы "не только отдельные регионы могли это делать и нуждающимся гражданам такие сертификаты выдавать, чтобы поддержать их в трудной жизненной ситуации"."Это социальная поддержка уже действует сегодня в разных регионах - в Москве, в Калининграде. В других регионах раздают специальные продуктовые наборы нуждающимся. Где-то бесплатное питание. Но самое удобное - это сертификаты", - отметил Нилов.
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экономика, общество, продукты, калининград, москва, госдума рф, российская академия наук, ярослав нилов, руслан гринберг, цены, россия
14:06 11.01.2022
 
В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек

Глава комитета Госдумы Нилов предложил вводить сертификаты вместо продуктовых карточек

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для малообеспеченных граждан, предложил использовать сертификаты на продовольствие и лекарства.
Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил РИА Новости, что рост цен на продукты может привести к тому, что в стране появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных, он призвал не бояться такого решения - такая практика используется во многих странах. Подобная инициатива не впервые выдвигается в России как со стороны законодателей, так и министерств.
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"Мы давно внесли в Госдуму проект закона, по которому нуждающимся гражданам предоставляются продовольственно-лекарственные сертификаты с определенным номиналом. Перечень продуктов и лекарственных средств утверждает правительство, и гражданин самостоятельно определяет, когда и в каком количестве использовать сертификаты", - рассказал Нилов РИА Новости, добавив, что у карточек есть "определенные негативные подтексты".
Также он сообщил, что в виде дополнительной социальной меры данная инициатива должна быть проведена на федеральном уровне, чтобы "не только отдельные регионы могли это делать и нуждающимся гражданам такие сертификаты выдавать, чтобы поддержать их в трудной жизненной ситуации".
"Это социальная поддержка уже действует сегодня в разных регионах - в Москве, в Калининграде. В других регионах раздают специальные продуктовые наборы нуждающимся. Где-то бесплатное питание. Но самое удобное - это сертификаты", - отметил Нилов.
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ЭкономикаОбществоПродуктыКалининградМоскваГосдума РФРоссийская академия наукЯрослав НиловРуслан ГринбергЦеныРоссия
 
 
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