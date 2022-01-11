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В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек
В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:06
2022-01-11T14:06
2022-01-11T14:06
экономика
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ярослав нилов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для малообеспеченных граждан, предложил использовать сертификаты на продовольствие и лекарства.Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил РИА Новости, что рост цен на продукты может привести к тому, что в стране появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных, он призвал не бояться такого решения - такая практика используется во многих странах. Подобная инициатива не впервые выдвигается в России как со стороны законодателей, так и министерств."Мы давно внесли в Госдуму проект закона, по которому нуждающимся гражданам предоставляются продовольственно-лекарственные сертификаты с определенным номиналом. Перечень продуктов и лекарственных средств утверждает правительство, и гражданин самостоятельно определяет, когда и в каком количестве использовать сертификаты", - рассказал Нилов РИА Новости, добавив, что у карточек есть "определенные негативные подтексты".Также он сообщил, что в виде дополнительной социальной меры данная инициатива должна быть проведена на федеральном уровне, чтобы "не только отдельные регионы могли это делать и нуждающимся гражданам такие сертификаты выдавать, чтобы поддержать их в трудной жизненной ситуации"."Это социальная поддержка уже действует сегодня в разных регионах - в Москве, в Калининграде. В других регионах раздают специальные продуктовые наборы нуждающимся. Где-то бесплатное питание. Но самое удобное - это сертификаты", - отметил Нилов.
https://ria.ru/20220110/prognozy-1764700213.html
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экономика, общество, продукты, калининград, москва, госдума рф, российская академия наук, ярослав нилов, руслан гринберг, цены, россия
В Госдуме предложили использовать сертификаты вместо продуктовых карточек
Глава комитета Госдумы Нилов предложил вводить сертификаты вместо продуктовых карточек